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Трафикът за морето: Кога ще приключи ремонтът на АМ “Тракия” край Стара Загора?

https://crimes.bg/analizi/trafikat-za-moreto-koga-shte-priklyuchi-remontat-na-am-trakiya-kray-stara-zagora/195296 Crimes.bg
Lacho
42
Трафикът за морето: Кога ще приключи ремонтът на АМ “Тракия” край Стара Загора?
Lacho
42

Вече три седмици продължават мащабните ремонти по магистрала „Тракия" в участъка край Стара Загора, които сериозно тестват нервите и търпението на шофьорите. От "Пътната агенция" обещават, че асфалтирането на тези 11 километра ще приключи до края на юни, за да може трафикът за морето да тръгне нормално преди активния сезон. Каква е ситуацията на място в този момент и образуват ли се вече опашки от автомобили?

В момента в област Стара Загора се ремонтират 21 километра от платното в посока София на АМ „Тракия"- това е от 208-ми до 229-ти километър. Ремонтът се налага поради лошото състояние на трасето. Това коментира пред БНТ „Денят започва" Ивайло Донев, директор на ОПУ - Стара Загора. Ремонтът върви по график, стриктно се спазва графика. Пътноподдържащото дружество, екипите неговите работят ежедневно и са мобилизирани. Биндерът е положен до 213-ти километър, по данни на фирмата до утре ще бъде положен целия биндер и почват пътната настилка, коментира още Ивайло Донев. Според него ще се спази първоначално дадения срок 3 юли за завършване на ремонта.

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