Търсят се пилоти. Какво правим?

Няма кой да управлява машините за спешната въздушна помощ у нас

Авиационният оператор „България Хели Мед Сървиз“ обяви началото на кампания за набиране и обучение на пилоти за спешната въздушна помощ в страната. Кампанията се провежда под надслов „Започни обучението си за пилот – Стани пилот, спаси живот!“.

Кандидатите за участие трябва да са на възраст между 19 и 35 години, да се намират в отлично физическо и психическо здраве и да владеят английски език.

Одобрените участници ще преминат международно сертифицирано обучение без лични финансови разходи, като им се предлага и възможност за кариерно развитие в системата на спешната медицинска помощ.

Инициативата идва в контекста на разширяването на националната система за спешна въздушна медицинска помощ. Само преди няколко дни беше тестван във въздуха петият български хеликоптер, предназначен за системата, като първият от тях пристигна в България в началото на 2024 година.

Новите машини са оборудвани с модерна медицинска апаратура и значително ще увеличат капацитета за бърза реакция при тежки инциденти и спешни медицински ситуации в страната.

Това разширение и набиране на пилоти е част от усилията на България да изгради устойчива и ефективна спешна авиационна система, която да гарантира навременна медицинска помощ дори в отдалечени и труднодостъпни райони, информира Би Ти Ви.

Автор: Lupa.bg