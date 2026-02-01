Стойне Василев: Намесата на държавата в регулирането на пазара никога не води до желания ефект

Процесът по въвеждане на еврото мина сравнително гладко в сравнение с другите страни, приели еврото през последните години. Това каза финансовият консултант Стойне Василев в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Намесата на държавата в регулирането на пазара никога не води до желания ефект, заяви той. Според него пазарът ще регулира цените. „Ние като потребители имаме тази сила да го регулираме", заяви Василев.

Бившият председател на КЗП Димитър Маргаритов заяви, че поскъпването на малката потребителска кошница е процес, който върви от миналата година и причината за това е непремереното институционално говорене. „Търговците се уплашиха, че от утре ще ги подгонят, ще им въведат някакви драконовски мерки и те няма да могат да ценообразуват пазарно, в резултат на което те непазарно повишиха цените на голяма част от продуктите и ние видяхме като потребители по джоба си още далеч преди въвеждане на еврото как този ефект се получи. И моите уважения към Националната статистика, но ние всички по джоба си усещаме повече от 5%, особено в малката потребителска кошница", обясни той.

Дали въведените със закон ограничения върху повишаване на цените на стоките и услугите ще доведат до желания ефект и инфлацията ще бъде овладяна е рано да се каже, добави Маргаритов.

Повишаването на цените не е заради въвеждането на еврото. „Това са нелоялни търговски практики, които могат да се случат по много причини. Въпросът е как се реагира, дали има ефективен механизъм, по който институциите могат да реагират така, че такива опити могат да бъдат пресичани в зародиш", коментира Димитър Маргаритов.

БНТ, „Денят започва с Георги Любенов"