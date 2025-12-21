Стоил Цицелков: Проблемът не е в технологията, а в изборния процес https://crimes.bg/analizi/stoil-cicelkov-problemat-ne-e-v-tehnologiyata-a-v-izborniya-proces/180788 Crimes.bg

Преди да се правят промени в Изборния кодекс, трябва да сме наясно какви трябва да бъдат те. Това каза проф. Михаил Константинов - бивш заместник-председател на Централната избирателна комисия в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Желателно е изборните правила да не се променят една година преди изборите и е задължително това да не се случва шест месеца преди тях, подчерта той. „Второто правило е, че когато има промени в изборните правила, те важат за парламента след следващия, а не за непосредствено идващия, за да няма личен интерес", поясни проф. Константинов.

Според него идеята за задължително машинно гласуване не решава проблемите с ниската избирателна активност, доверието в изборния процес и честността на вота, а го задълбочава.

По думите му машинното гласуване е изгонило 800 000 души от урните. В Европа с машини гласува едва 1% от населението. Със сканиращи устройства се гласува на много места по света - Руската федерация и САЩ, посочи Константинов.

Стоил Цицелков - член на Обществения съвет на ЦИК се съгласи, че не е добре да се правят големи промени в последния момент и това е най-добрата световна практика.

„Изборите са въпрос на доверие. 2013 г. имаше едно проучване - 11% от българите вярваха в изборите, че това, което гласуват, това се отразява. Вървим нагоре, но бавно", заяви Цицелков.

Проблемът не е в технологията, а в изборния процес. „Би следвало СИК-овете да се намалят, да ги професионализираме, да има по-високи очаквания към тях, минимум тест за компетенции. Нямаме обучени хора, които да обезпечат изборите", заяви Цицелков.

БНТ, „Денят започва с Георги Любенов"