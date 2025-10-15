Социолог за изхода от правителствената криза: Да бъдат сменени няколко министри

"Можем да говорим за първата по-сериозна правителствена криза от началото на мандата“, каза социологът Димитър Ганев след изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов вчера.



Той вижда три опции. Според него най-малко вероятната е да се отиде на нови избори веднага.



"Това ми се струва твърде малко вероятно, защото не мисля, че някой от играчите, включително и ГЕРБ, има интерес от предсрочни парламентарни избори. Това, че електоралната картина в момента е такава, не означава, че няма риск на полето да навлезе нов играч. Дават се достатъчно ясни задавки от президента Радев“, коментира пред bTV Ганев.



Според него той ще размести електоралната картина.



"Втората опция, която е малко по-вероятна, но също ми се струва не чак толкова, е свързана с това да има сериозна трансформация в конфигурацията. А именно да се сменят доста лица в кабинета, да се върви към ново споразумение, към ресори, промяна в ресори и т.н.“, на мнение е социологът.



Според него една много сериозна трансформация в конфигурацията е много трудно усилие, особено предвид факта, че парламентарното мнозинство е сложно – съставено е от четири субекта.



Според Димитър Ганев третата и най-вероятна опция е правителствената криза да бъде решена с няколко кадрови промени - да бъдат сменени няколко министри.



"Не може това дълго изявление на Борисов и това напрежение в момента да мине просто с някакви козметични промени. Смятам, че по-скоро ще има промени в кадровия състав на Министерския съвет“, на мнение е социологът.



"Със сигурност влизаме в трудна за правителството ситуация“, обобщи той.

https://www.focus-news.net/