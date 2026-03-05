Опозорената европрокурорка на Пепи Еврото - Теодора Георгиева, се прибира с подвита опашка в София. Скандалният министър Дечев й прати охрана (ВИДЕО) https://crimes.bg/vodeshha-tema/opozorenata-evroprokurorka-na-pepi-evroto-teodora-georgieva-se-pribira-s-podvita-opashka-v-sofiya-skandalniyat-ministar-dechev-y-prati-ohrana-video-3/186638 Crimes.bg

Тази вечер с полет от Люксембург се прибира прокурорката на бившия следовател Петьо Петров, по-известен като Пепи Еврото - Теодора Георгиева, която бе отстранена от Европейската прокуратура за сериозни нарушения.

До позорното прибиране у нас на Георгиева се стигна, след като колегията на Европейската прокуратура я призна за виновна в тежко нарушение.

Изключително скандална е информацията, разпространена от сайта "Гласове", че служебният вътрешен министър Емил Дечев е наредил охрана на МВР да поеме Георгиева още щом стъпи на българска земя. Решението му е странно, тъй като Теодора Георгиева бе изобличена в тежки нарушения от Дисциплинарния съвет към Европейската прокуратура, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции.

Преди това стана ясно, че Теодора Георгиева е станала европрокурор благодарение на печално известния Пепи Еврото, който пусна запис от разговорите си с нея в своя офис.

Припомняме, че от записите става ясно, че Еврото, който се смята за най-големият брокер в съдебната ни система, е давал ежемесечно подкупи от по 10 000 лв. на европрокурорката ни.

Освен това той е успял да набута Теодора Георгиева в Европейската прокуратура по втория начин. На видеото, дълго 1 минута и 28 секунди, се разпознава образът на Пепи Еврото. Вижда се и образ на жена, приличаща на Теодора Георгиева. По всяка вероятност тя му обяснява за дейността на Европейската прокуратура, а ясно се чува как той й отговаря: "Нищо, така ли иначе броиме го за важен пост. Решили сме го. Ставаш и това е, пък каквото стане."

Междувременно стана ясно, че колегията на европрокуратурата е отложила решението си за конкретната санкция. С оглед сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, която носи длъжността европейски прокурор, най-вероятно наказанието ще бъде освобождаване от поста.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за решението на Колегията, както и за становището на Дисциплинарния съвет по дисциплинарната процедура срещу българския европейски прокурор.

Съгласно регламента за Eвропейската прокуратура единствено Съдът на Европейския съюз (СЕС) може да освободи европейски прокурор при тежко нарушение по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Поради това, преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да преценят дали ще поискат освобождаването на съответния прокурор.

Българският европейски прокурор остава временно отстранен от длъжност до окончателно решение на компетентните институции, като възнаграждението му е спряно съгласно предвидените в Правилника за персонала разпоредби.

