Шишковците от екрана заприличаха на изтормозени старчета

Наднорменото тегло създаде здравословни проблеми на някои артисти

От известните личности се очаква освен да бъдат талантливи и да радват публиката със своите умения, да изглеждат добре. Външният вид е на първо място и феновете често са безпощадни в коментарите си ако видят своя любимец напълнял, подпухнал или сбръчкан. Затова популярните хора полагат много грижи за фигурата си. Родните шоузвезди не са изключение. Но някои от тях прекалиха в стремежа си да бъдат привлекателни и заприличаха на мумии. Типичен пример за това са Драго Чая, Геро, Краси Радков и Дони. Тяхното драстично отслабване предизвика лавина от бурни коментари в социалните мрежи.

От човек, тежащ 130 килограма, Драго Драганов успя да редуцира теглото си до 80 килограма чрез операция. Обичаният тв водещ започна да страда от сериозни здравословни проблеми, породени от наднорменото тегло - със сърцето, ставите, подуване на краката.... “Да, промяната е драстична, но никога не съм си представял, че тя ще засяга толкова много хора, защото тя реално засяга само и единствено мен”, коментира Чая.

След отслабването обаче, под негови снимки често се появяват мнения, че е променен до степен, в която изглежда дори отблъскващ. “Има вид на човек, минал през тежко боледуване, а не като по-здрава версия на себе си”, “Преди беше симпатичен, весел и пълен с живот, сега е тъжен, слаб чичко”, “Просто не мога да го позная, състарен, изпит... дано не е само от суета, защото се е лишил от цялото си обаяние!”, са част от коментарите по адрес на Драго Драганов.

За Краси Радков пък се пише, че новите му черти са загубили онова усещане за уют и носталгия, което години наред създава у телевизионните зрители. Актьорът стопи мазнините без да гладува. Само за 8 дни той успя да свали 10 кг от теглото си. Краси заложи на съветите за отслабване на народния лечител Петър Дънов. След като издържа на стриктния режим, в последния ден от диетата кантарът показа, че Краси е с 10 килограма по-малко.

Специалистите препоръчват при тази диета да не се бърза с повтарянето є. То може да стане едва три месеца след първата процедура. Но очевидно шоуменът не следва съветите на експертите и прекали с повторенията, защото в момента има вид на “ходещо плашило”, както пише потребител в социалните мрежи. Друг го определя като “арматура за постройка”, а трети го оприличава на “бройлер”! “Много глупаво е да се състаряваш сам! Гацо Бацов е като мумия”, коментират възмутени фенове.

Краси Радков се довери на съветите на Петър Дънов.

На чаровния водещ Геро също му се налага да обяснява, че не страда от никаква болест, а новият си външен вид дължи на медицинска процедура, наречена гастректомия, която помага за възстановяването на метаболизма. “Ефектът на пеперудата” - както го нарича Геро - е причина за забележително отслабване, което шокира феновете му. “Това е байпас на стомаха. Не е пръстен, а чисто медицинска операция, защото в един момент при мен вече беше спрял метаболизмът. Не работеше. И трябваше да се възстановя, защото вече беше трудно, за мен при това натоварване, което имаме в предаванията, чисто здравословно”, призна той.

Геро не пропусна да коментира и проблемите в здравната система, свързани с финансирането на този тип операции. “Здравната каса не поема тези интервенции, защото ги водят като козметични, а всъщност става въпрос за заболяване. За хората, които наистина имат нужда от операцията, тя е непосилна финансово”, сподели актьорът. Носят се слухове, че той се е изръсил с близо 90 000 лева, за въпросната интервенция.

Краси Радков се довери на съветите на Петър Дънов.

Геро вече е толкова слаб, че даже е кльощав и дори му правят забележки. Актьорът обаче, не се впечатлява от коментарите, а напротив - пояснява през какво е минал, за да постигне този успех. “Наднорменото тегло, напрежението, стресът в нашата професия те довеждат до състояния като високо кръвно, диабет и т. н. Ако не бях направил операцията, нямаше да доживея много”, допълни той.

“Това изобщо не ми харесва, абсолютно старче!”, “Преди беше готин и секси. Сега има болнав вид”, “Има уши като на доктор Ливайн, а беше хубав мъж! Жалко”, “Няма лошо да свали някое кило ама то чак грозно. Пожелавам му здраве”, коментират абонати на социалните мрежи.

Геро легна под ножа, за да възстанови метаболизма си.

Въпреки че никога не е имал наднормено тегло, днес Дони е по-слаб от всякога. Превърналата се в живи мощи поп икона свали драстично килограми с помощта на японски метод за отслабване, при който дори не трябва да ограничава храната. Технологията се състои в изпълняването на едно и също упражнение всеки ден, което позволява излишната телесна маса да се разпредели равномерно по тялото. Така всички излишни мазнини се изгарят навреме и резултатът е слабо и фино тяло.

“Чувствам се много добре. Свалих 44 килограма, почти половината от теглото ми”, разкри музикантът, който днес тежи едва 50 кг. Неговите почитатели обаче са доста изумени и недоволни от външния му вид: “Ужас! И Дони е замязал на концлагерист”, “Прилича на сектант. Сигурно е обладан от Буда религиите?”, “Ходещо плашило”, “Трагедия! Направо грозна гледка! Жалко за хубавия човек! Съсипал се е. Дано поне той се чувства добре и комфортно, но изглежда зловещо”, коментират потребители в интернет.

trud.bg