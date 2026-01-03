Сградата на Народния театър „Иван Вазов“ е открита преди 119 години

Днес, 3 януари, се отбелязват 119 години от тържественото откриване на „емблематичната сграда на Народния театър - място, където изкуството и духът на България се срещат вече повече от век", съобщават от трупата на официалната си страница във Фейсбук.

Откриването на зданието, чийто проект е дело на виенските архитекти Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер, е на 3 януари 1907 г. Основите са положени на 4 юни 1904 г. на мястото на дъсчения театър „Основа", където преди това трупата е играла своите представления.

„Един млад народ има нужда от облагородяващото въздействие на сцената. Усещайте се не само жреци на изкуството, но и обществени възпитатели. Великолепната сграда не е още театър. Тя ще стане такава, когато бъде одухотворена от играта на актьора", казва на откриването проф. Иван Шишманов, министър на народното просвещение, припомнят от Народния театър.

Сградата се превръща в символ на модернизираща се София.

„През годините сградата устоява на изпитанията на времето - пожар, бомбардировки и многократни реконструкции, запазвайки своята роля като дом на изкуството. От Пенчо Славейков и Пейо Яворов до Николай Масалитинов, Николай Лилиев и много други големи имена, Народният театър винаги е бил средище на най-ярките фигури на българската култура", припомнят от екипа.

Днес, 119 години след своето откриване, Народният театър продължава да вдъхновява поколения творци и публика, доказвайки, че културата е непреходна, посочват от трупата.