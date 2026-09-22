Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за есента

С настъпването на есента започва и сезонът на вирусите, а подготовката на организма и добрата хигиена са сред ключовите мерки за ограничаване на инфекциите. В студиото на "Денят започва" проф. Тодор Кантарджиев даде препоръки за имунитета, децата, антибиотиците и ваксинацията срещу грип.

С настъпването на есента проф. Кантарджиев препоръчва внимание към ежедневните навици, закаляването и хигиената:

"Закаляване е студена вода, гаргари. Миене на лицето, врата и подмишниците, децата да се научат със студена вода. И най-важното - да се научат с тези пешкири да се търка кожата така, че да се зачерви, ако искаш да имаш имунитет. Търкането на кожата, кръвоснабдяването на кожата така възбужда имунитета, че доста намаляват алергичните реакции. Много по-трудно се заразяваш от респираторни инфекции."

Проф. Кантарджиев обърна внимание и на традиционните навици за хигиена и хранене:

"И нещо много важно - нашето хранене. Саламуреното сирене и киселото мляко до някъде убиват бактериите, които са в млякото - вредните бактерии. Това е начин на хранене и хигиена и сме имали няколко пъти по-малко инфекциозни заболявания."

По думите му в началото на есента има достатъчно естествени източници на витамини, като обърна внимание специално на червените чушки:

"Сега в момента още има червени чушки. Те имат много витамин C. Това нещо, което не го знаят хората - той не е трудно издържлив. Ако е печена, варена чушката, няма вече витамин C. Но суровите чушки - затова в салатата винаги да се слага ситно нарязана по една чушка. Това е правилно хранене, правилно отношение към живота и хигиената."

С началото на учебната година важен остава въпросът за разпространението на инфекциите сред децата. Според проф. Кантарджиев основно значение имат хигиената и поведението при поява на симптоми:

"Най-важното е да си мият ръцете децата. И второто - носните кърпички, които бяха малко забравени. По едно време бяха заменени с ролки, тоалетна хартия в чантата на детето. Това са елементарни неща, които ги учихме в училище. По принцип децата, които са болни, не би следвало изобщо да са в детската градина или в училище."

В момента заболеваемостта от респираторни вируси е сред най-ниските за годината, но се очаква постепенно да се увеличава:

"В момента заболеваемостта от вирусни респираторни инфекции може би е най-ниската в годината. Ще започне да се увеличава. На първо място ще се явят риновирусите. Риновирусите - знаете, чисти ръце има ли, по-малко боледуват децата от гърло, носове и кашлици. Всички тези вируси дават тежка клинична картина и затова нито се регистрират масово, нито масово се изследват."

Проф. Кантарджиев коментира и употребата на антибиотици и предупреди за риска от антибиотична резистентност:

"През 2016 година бяхме на 14-о място по консумация на антибиотици - обща консумация на глава от населението, и на 18-о по консумация в болниците. Сега спорим за първо-второ място с Гърция, Румъния и други наши съседи. Това е много лоша класация."

По думите му неправилното изписване на антибиотици е сериозен проблем. Според проф. Кантарджиев подходящият период за имунизация срещу грип е в началото на есента. Той съветва хората, които желаят да ваксинират децата си, да се обърнат към личния си лекар.