Самоводската чаршия във Велико Търново събира занаяти и музика

Самоводската чаршия във Велико Търново се превръща в сцена за фестивал, който ще продължи до 23 септември.

Артисти и музиканти ще изпълнят емблематичния етнографски комплекс с творчество и музика, създавайки нова атмосфера за посетителите.

От вчера в старинните дюкяни на майсторите по калдъръмената уличка се предлагат атракции и работилнички за малки и големи.

"Ежегодно участваме с нашата работилничка за мозайка за деца и възрастни. Децата имат възможност да се включат, като изработят малкоформатно пано и си изберат образец. Сега интересът е към пеперуди, котенце, рибки правят доста и костенурки. На изложението се предлагат ръчно произведени изделия, плетива, билкова козметика, домашни сапуни", коментира художничката Весела Николова.

"Представлявам занаятчийския кът, от Габрово сме, заедно с моите родители. Хората започнаха да ценят повече дървото, защото дървото придава една топлина и уют и е много по-хубаво, когато на масата е сложено дървено изделие", добави представителят на дърворезбата Марияна Цвяткова.

А до полунощ посетителите могат да опитат кулинарни изкушения и да се насладят на музикална програма.

dnes.bg