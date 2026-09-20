Ваня Григорова: „Петрохан“ от чисто географско понятие се превърна в символ на прехода

„Петрохан" от чисто географско понятие се превърна в символ на прехода. Там се вижда разпадът на държавността. Институции се заменят от НПО-та. Това каза независимият общински съветник в СОС Ваня Григорова в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Тя припомни, че още по време на служебния кабинет институциите са заявявали, че няма данни за намеса на външни лица в смъртта на шестимата. Последните експертизи, представени от прокуратурата и МВР, също сочат, че разследващите не са открили доказателства за външна намеса при смъртните случаи край хижа „Петрохан" и под връх Околчица.

Григорова защити и криминалния психолог Росен Йорданов, който беше остро критикуван за поведението си към близки на загиналите по време на публичното представяне на експертизите. „Може би Росен Йорданов е реагирал непремерено срещу роднините. Но може би е крайно възмутен от това, което е видял", каза тя.

По думите й човек, който е прегледал целия събран материал, трудно може да остане безразличен, когато срещу него стоят хора, които продължават да представят Калушев като „духовно извисен".

Григорова постави въпроса и за отношенията между хората около Калушев и държавни структури. По-рано през годината вътрешна проверка на МВР установи контакти между Васил Терзиев и ръководството на „Гранична полиция" във връзка с доброволците около хижа „Петрохан". Самият Терзиев публично е потвърждавал, че е познавал част от хората от групата и че е предоставял средства за тяхна дейност. „Терзиев се обаждал на „Гранична полиция" да работят с НПО-то на Калушев", заяви Григорова.

Григорова заяви още, че кметът на София е посещавал мястото неведнъж и според нея трудно може да се допусне, че не е забелязал нищо тревожно. „Трудно мога да си представя, че г-н Терзиев не е разбрал какво се случва. Там е имало деца, отглеждани от възрастни мъже без никаква връзка с родител месеци и години наред", заяви тя.

Според нея именно големите финансови потоци към организацията поставят допълнителни въпроси. „Той има право да дарява колкото си поиска. Няма как обаче да не обърна внимание - такива хора с много пари трябва да бъдат облагани добре, както се прави в цяла Европа, защото в случая едни пари се харчат за перверзия", заяви тя.

Ваня Григорова засегна и предстоящите президентски избори, като коментира част от имената, които вече присъстват в публичния дебат, както и атаките между политическите лагери. Според нея политическото състезание трябва да бъде съсредоточено върху сериозни държавнически теми, а не върху показни акции и лични компромати.

Григорова смята, че към този момент сериозният политик на терена е Илияна Йотова. „Но при един Волгин в предизборната кампания ще има игра, ще има интрига", допълни тя.

Ваня Григорова заяви, че в следващия мандат й се иска да види едно по-активно президентство. „Ако президентството беше достатъчно активно и беше наложило вето на промените, направени в Кодекса за социално осигуряване по отношение на частните пенсионни фондове, тези промени, с които сега рисково ще се инвестират средствата на хората, нямаше да влязат в сила, защото ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС нямаха време да прокарат още едно гласуване в Народното събрание. Ако госпожа Йотова беше защитила интереса на българските граждани, тези промени нямаше да влязат в сила."

Другата кандидатпрезидентска двойка - Гюров и Кандев, Григорова определи като „нелепа". „Нелепостта им се виждаше както по време на управлението, така и в последните няколко месеца, в които правеха предкампания. По подобие на американските филми те пускаха тийзъри, за да станат симпатични на собствената си аудитория, но това не е сериозно политическо поведение. И това показва, че те се опитват да намерят някакъв смисъл въобще да участват в тази кампания, от какъвто те са тежко лишени", коментира тя.