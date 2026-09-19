Милена Милотинова: В БНТ стъпваме на цялата история, на целия потенциал, който имаме като богатство – предаванията, екипите, но същевременно и надграждаме

В БНТ стъпваме на цялата история, на целия потенциал, който имаме като богатство - предаванията, екипите, но същевременно и надграждаме. И всъщност вашето предаване много добре оцелява в динамиката на времето, за което ви поздравявам. Това каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Във връзка с предстоящата кандидат-президентска надпревара и отразяването на президентските избори, Милотинова обясни, че БНТ вече е готова с предизборното споразумение с политическите сили и с участниците в изборите. "Каним участниците в изборите или техни представители в понеделник и вторник да подпишат това споразумение в сградата на БНТ на "Сан Стефано" 29. Както винаги, ние ще имаме много безплатни форми, много безплатни предавания, дебати за всички участващи в президентската надпревара, но ще имаме и платени, както винаги."

По отношение на подготовката на предстоящото издание на „Евровизия" тя сподели, че общата концепция носи духа на България. "Тя беше представена на референтната група в началото на тази седмица и беше утвърдена, както и ключовия екип за реализиране на „Евровизия" 2027. В ключовия екип повечето са българи, имаме и участници от „Евровизия", които досега са правили песенния конкурс, професионалисти, които всяка година всяка обществена телевизия кани и договорира, защото те с това се занимават, те знаят как да го направят най-добре."

Милотинова изрази надежда за едно прекрасно домакинство, което да покаже всички красоти на България, цялото гостоприемство на българите и това, че страната ни може да се справи с организацията на такова голямо събитие. "Ефектът, който можем да постигнем, е наистина да обърнем мнението на тези, които не познават България. Когато отидем в някоя далечна страна, да не ни питат вече къде е България, а да знаят къде е България, да знаят какво представлява България, да знаят какви хора живеят в България, да знаят какви са възможностите на нашата страна, колко талант има в нея. Възможността е огромна и тя ще се измерва години след Евровизия. Това не е краткосрочен ефект. Става въпрос за имиджа на страната ни, за бранда България."

Генералният директор на БНТ се спря и на новите предавания, които зрителите ще могат да гледат по националната телевизия през предстоящия сезон. "Новото предаване за бизнес стартира тази неделя от 18.00 часа с водещ Биляна Гавазова. Орлин Горанов се завръща в "Последният печели". Може би следващата седмица ще обявим още едно ново предаване за здравословен начин на живот, което ще бъде в събота от 11.00 часа с водещ Цвета Макгрегър."

Тя разказа и за дългоочакваното продължение на най-успешния български сериал "Под прикритие". "Това е може би най-гледаният български сериал, най-желаният от чужди телевизионни оператори, най-излъчваният, най-повтаряният. Шестият сезон е най-мащабният проект от всичките сезони на "Под прикритие". БНТ решихме да направим една премиера на 5 октомври в НДК, в Зала 1. Билетите вече са в продажба на касите на НДК."

На 10 октомври от 22:00 ч. ще се излъчи първият епизод на "Под прикритие".

В разговорът се включва и режисьорът на поредицата Виктор Божинов. "За мен "Под прикритие" е може би най-важният проект, защото най-много го обичам, най-много съм се задържал в него и съм дал най-много години, страст и енергия. Истинска отговорност, защото 10 години не са малък период. Има нови поколения, които очакват продължението на тази история, което ни натоварва с друга отговорност. Очакването да се повтори този успех е нещо много рисково," сподели той.

По думите му историята е разказана по по-различен начин. „Ще видим оцелелите герои от предишните сезони, но благодарение на възможностите на филмовия разказ ще можем да върнем на екран и онези, които са загинали в хода на историята. Разказът се състои от два пласта - един абсолютно съвременен и един, който стои в миналото, който разказва за това как групата на Джаро се събира, какви са причинно-следствените връзки, преди да започне историята, която зрителите вече познават."