Пламен Тодоров: Новата КПК ще наследи между 300 и 400 стари досъдебни производства

По неофициални данни между 300 и 400 стари досъдебни производства ще наследи новосформираната Комисия за противодействие на корупцията от предходната комисия. Това каза председателят ѝ Пламен Тодоров по време на заседание на ресорната парламентарна комисия, предават от БТА.

Той отбеляза, че Държавна агенция „Национална сигурност“ имат описи и са подготвили материалите, но до назначаването и комплектоването на съответните дирекции в комисията няма да бъде осъществено предаването им и да започне работа по тях.

Тодоров отбеляза, че Комисията все още не е пристъпила към действията, вменени ѝ от закона, поради това, че все още се извършват организационни и административни дейности. „След като встъпихме в длъжност установихме, че почваме буквално от нулата“, каза той.

Председателят обаче уточни, че на новата интернет страница на комисията и официалната и електронна поща почти всеки ден постъпват сигнали. Те обаче няма как да се обработват в момента и се препращат по компетентност.

Мариана Шотева, член на комисията, заяви, че предстои публикуването в Държавен вестник на устройствения правилник на органа и след това ще може да започне назначаването на администрация.

Ние искаме тази комисия да започне да работи, както е предвидено в закона – добре и прозрачно, но за да стане това трябва да е готова нормативната рамка, да имаме сграда, в която да функционира тази комисия, както и активи и служители, добави Шотева.

БТА припомня, че новият състав на новоконституираната Комисия за противодействие на корупцията встъпи в длъжност на 3 август 2026 година с четирима членове – Пламен Тодоров, Павел Гайдаров, Мариана Шотева, Милен Шопов. По закон комисията има петима членове, но работи с четирима, тъй като Върховният касационен съд не избра кандидат от своята квота.

fakti.bg