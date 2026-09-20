Д-р Теодора Личева: Управлението на службите в България чувствително изостава

Управлението на службите в България чувствително изостава. В книгата си съм си позволила да направя сравнения между водещите служби и българските, защото искам да покажа колко голяма е пропастта. В някои от направленията няма допирна точка. Това каза експертът по международни отношения и регионална сигурност и преподавател в департамент "Национална и международна сигурност" на Нов български университет д-р Теодора Личева в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС.

Според нея в управлението на службите са необходими реформи, като на първо място е цифровизацията.

"Цифровизацията трябва да влезе във всеки етап от управлението на службите - като се започне със събиране и анализ на информация, изготвяне на прогнози, вземане на решения, след това тяхното изпълнение и съответно контрол", поясни Личева. Тя допълни, че контролът трябва да бъде съпроводен от последващ мониторинг.

"Тук, когато говорим за мониторинг, имам предвид процес, който да може да се изпълнява през целия цикъл - от вземането на решение до неговото изпълнение", каза Личева.

Експертът посочи, че наскоро е публикувано изследване, според което България е на последно място. "Всъщност ние получаваме нула точки от всички изследвани показатели, които е направило това френско списание", подчерта гостът.

По думите й е необходима реформа и въвеждане на нови технологии, като се започне с анализ на големи данни и изкуствен интелект с алгоритми, чрез които да могат да се проследяват аномалиите, които се случват в системата.

"Необходими са нови правила, разбира се, които стъпват на демократичен контрол и етични принципи. Необходими са четири неща - технологии, хора, които да са образовани спрямо сегашните и модерни направления в сигурността, както казах вече, демократичен контрол и задължително етика в използването. Разбира се, има и методи, с които да може да се измери доколко показателите са наистина изпълними. Трябва да внимаваме, разбира се, с технологиите. Прекалената зависимост може да доведе до грешни решения и до злоупотреба с власт и влияние. Трябва да се използват винаги технологиите с етични норми и, не на последно място, разбира се, информацията, която вкараме в тези бази данни."

В световен аспект за едно денонощие се изпращат около 293 милиарда имейла. "За едно денонощие. Звездите в Млечния път са 400 милиарда. Но за да може по стария, традиционен метод да се обработят тези имейли, са необходими, забележете, 280 години 24-часов труд, за да могат те да бъдат обработени."

Личева каза, че ако преди един шпионин е бил като Джеймс Бонд - арогантен, ексцентричен, то, сега по-скоро би бил като Сноудън - незабележим човек, но със знания по киберсигурност, който може да се справи с анализ на данни и може да намери игла в купа сено - терабайти."

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