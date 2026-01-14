Проф. Радка Аргирова: При доминиращия щам на грипа пневмония може да се развие само за ден-два https://crimes.bg/analizi/prof-radka-argirova-pri-dominirashtiya-shtam-na-gripa-pnevmoniya-mozhe-da-se-razvie-samo-za-den-dva/182508 Crimes.bg

Мерките по време на грипна епидемия. Какви са симптомите и какви са съветите за лечение?

Първата грипна епидемия в страната вече е факт. Област Варна обяви грипна епидемия в периода от 14 до 20 януари, като всички ученици преминават към онлайн обучение. Още пет области са на прага на епидемия, а според здравните власти в следващите дни се очаква обхватът да се разшири.

В ефира на bTV „Тази сутрин" вирусологът проф. Радка Аргирова обясни, че разпространението на грипа тази година има няколко характерни особености - започва по-рано и най-вероятно ще се задържи по-дълго в сравнение с предходни години. Епидемията не обхваща страната едновременно, а се развива постепенно - област по област.

Според проф. Аргирова тази зима циркулира „букет от вируси" - освен грипните вируси се разпространяват и други респираторни причинители като респираторно-синцитиален вирус, парагрип, риновируси, аденовируси и бокавируси. Най-широко разпространен обаче е грипният вирус тип A (H3N2), включително нов вариант, който не е включен в тазгодишната ваксина, тъй като е изолиран след определянето на нейния състав.

Това не означава, че ваксината е безполезна - защитата е малко по-слаба, но все пак съществува, подчерта вирусологът. По думите й вариантът не протича по-тежко от други грипни щамове, но се предава значително по-лесно заради мутация в хемаглутинина - белтъкът, който позволява на вируса да навлезе в клетките.

Най-сериозната особеност на настоящия грип обаче е рискът от бързо развитие на усложнения. Наблюдаваме случаи, при които само ден-два след началото на симптомите, особено при възрастни хора и пациенти с хронични заболявания, се развива пневмония, предупреди проф. Аргирова.

Типичните симптоми включват висока температура, втрисане, силни болки в мускулите и тялото, изразена отпадналост и кашлица. При първи признаци специалистът съветва незабавна изолация и ранно започване на лечение с противогрипни препарати, тъй като това може да предотврати тежки усложнения и разпространението на вируса.

Антибиотиците нямат място в лечението на грипа, подчерта проф. Аргирова. Те се използват само при доказана вторична бактериална инфекция. Няма нищо по-вредно от антибиотик при вирусна инфекция - той просто не действа, заяви тя.

Според прогнозата на проф. Аргирова пикът на грипната вълна се очаква в края на януари. До тогава основните препоръки остават валидни - носене на маски, добро проветряване, избягване на масови събития и особено внимание към децата, които са сред най-активните преносители на вируса.