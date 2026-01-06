Проф. Кантарджиев: Новият вариант на грипа се предава по-лесно, но не води до усложнения

Пик в края на януари прогнозира бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести

„В момента доминиращият вариант на грип в нашата страна е H3N2, и то подварианта K. Наистина има ръст на случаите, но може да кажем, че в момента още не сме в пика на грипната епидемия, както да речеме са някои държави. В момента Франция е в пика“.

Това каза по Нова телевизия проф. Тодор Кантарджиев

По думите на професора новият подвариант се предава по-лесно, но не причинява заболяване по-тежко от другите подварианти. „Не се кара по-трудно, не води до по-тежки усложнения“, каза експертът.

Той подчерта, че „ще бъдат заразени повече хора, защото е по-прилепчив и защото колективният имунитет е такъв, че предполага едно масово заразяване. Особено опасно е за децата. Особено опасно е за възрастовата група 5–14 години“.

В коментар за ваксините Кантарджиев посочи, че в момента посланието на Европейското бюро на Световната здравна организация е да се ваксинират хората. Той прогнозира каква е ефективността им в България: „91% от ваксините за възрастни над 65 години вече са използвани. Още имаме възможност, защото очакваме пика да е началото на февруари или края на януари“.

Професорът обърна внимание и на ефективността на ваксините при различни възрастови групи: „При децата ваксините имат ефективност от 70% за предпазване от хоспитализация. При възрастните обаче поради мутациите в вируса ефективността е около 35–40%, което все пак гарантира по-леко протичане на болестта“.

Кантарджиев коментира и причините, поради които ваксинацията не е навсякъде достатъчно разпространена: „Защо не се полага безплатна ваксина за деца, особено като е без игла и може да се приложи в носа? Отговорът е, че става дума за пари, а не за интерес на общественото здраве. Общественото здраве има интерес да има по-малко заболели“.

Професорът подчерта важността на профилактиката. „Един долар за профилактика спестява 10 долара за лечение. Ваксините са много ефективни, особено тези за носа, защото създават локален имунитет в лигавицата и унищожават всички грипни вируси, които попаднат“, подчерта той.

Проф. Кантарджиев уточни, че пикът се очаква в края на януари или началото на февруари. “

Все още нямаме значително увеличение на случаите. Ако междусрочната ваканция бъде удължена с няколко дни, това би помогнало за намаляване на разпространението на вируса“, каза той.

