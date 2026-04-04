Проф. Екатерина Трендафилова: Не трябва да се отказваме от правото и истината, въпреки предизвикателствата

Международният съд към ООН е създаден да решава спорове между държави, заяви известният председател на Спецтрибунала за Косово по повод въпроси на студенти от Пловдивския университет, свързани с военните конфликти в Украйна и Иран, по време на лекция, организирана от кръжока по международноправни науки. По думите й всеки носи своята отговорност, въпреки че според Решение на международния съд на ООН президент и външен министър не могат да бъдат привличани към отговорност, но за международни престъпления има изключения. Според проф. Трендафилова съществуват ценностите на справедливия съдебен процес, на своевременното развитие на процеса, на личната отговорност и даде пример от практиката си. „Питала съм американски съдия - защо не ставате членове на Римския статут? И тя казва: „Ние не можем да си представим нашият президент да бъде изправен пред съд извън американската правосъдна система". Тогава попитах защо. Ако е извършил тежки престъпления, защо не може да си представите такава ситуация? Това е несериозна позиция според мен от гледна точка на правото и морала", сподели проф. Трендафилова. Тя подчерта, че Международният наказателен съд е първият постоянно действащ орган с юрисдикция да съди физически лица за най-тежките престъпления, като геноцид, военни престъпления и такива против човечеството, както и агресия. Тя илюстрира темата с конкретни примери от своята практика, включително делата срещу Томас Лубанга и Ал-Махди.

Гост-лекторът сподели и опита си като председател на Спецтрибунала за Косово, като коментира актуални казуси, сред които и делото срещу Хашим Тачи. В последвалата дискусия тя отговори на въпроси, свързани с предизвикателствата пред международното наказателно правосъдие, както и нежеланието на някои държави да се присъединят към Римския статут и ролята на Организацията на обединените нации. След това посъветва бъдещите юристи, че не трябва да се отказват от истината и от правото, въпреки предизвикателствата.

По-късно коментира ролята на журналистите като транслитератори на правната тема към обществото.

„Журналистиката помогна много да стигнат по разбираем начин концептуалните промени, които предлагахме до хората, за да ги разберат и да ги приемат. И сега, когато отида на събитие и слушам как всичко онова, което беше атакувано преди години, вече се приема съм удовлетворена. Това е приносът на журналистиката. Много журналисти помагаха на нас, юристите, да преведем на разбираем език нашата терминология", заяви проф. Трендафилова. Тя сподели имената на журналистите Елена Енчева, Лили Христовска, Надя Обретенова и други, с които е работила през годините.

„За нас бе изключителна чест да посрещнем проф. Трендафилова в Пловдивския университет. Нейното присъствие и споделен опит дават на студентите реална представа за това как функционира международното наказателно правосъдие на най-високо ниво. Вярвам, че тази среща ще остави траен отпечатък и ще вдъхнови бъдещите юристи", коментира инициаторът за провеждане на срещата доц. Гергана Гозанска.

Проф. Екатерина Трендафилова представи лекцията си „Развитие на международното наказателно правосъдие" пред студенти от ПУ и проследи историческата еволюция на системата - от военните трибунали след Втората световна война, през ad hoc съдилищата за бивша Югославия и Руанда до създаването на Международния наказателен съд с Римския статут през 1998 г. Събитието предизвика изключителен интерес от страна на студентите и преподавателите от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".