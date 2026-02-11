По времето на Рашков и Демерджиев са издадени разрешенията за бойния арсенал на рейнджърите https://crimes.bg/analizi/po-vremeto-na-rashkov-i-demerdzhiev-sa-izdadeni-razresheniyata-za-boyniya-arsenal-na-reyndzharite/184699 Crimes.bg

През 2021 година са получили разрешителните си за оръжие Ивайло Калушев и Ивайло Иванов, а Николай Златков през 2023 г. Това съобщиха от прокуратурата.

От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. Самото разрешително е издадено по време на служебното правителство на Стефан Янев, а вътрешен министър бе Бойко Рашков.

На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. И тогава министър бе Рашков. Самата процедура за издаване на оръжие е проста - иска се изкаран курс за безопасно боравене с оръжие и човек да има чисто досие. Калушев и Иванов са отговаряли на тези условия.

На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет. Тогава пак е било служебно правителство, но на Гълъб Донев, а вътрешен министър е Иван Демерджиев. И Златков, както другарите си, е отговарял на законовите изисквания.

Има ли реална необходимост от 16 оръжия?

Издаването на разрешение за 16 огнестрелни оръжия на едно лице в рамките на един ден представлява значително отклонение от стандартната практика на служба КОС-МВР. Законът не ограничава горния брой, но процедурата включва редица проверки, които в този случай изглеждат пропуснати или формално изпълнени.

1. Доказване на „основателна необходимост“

Всяко оръжие изисква отделна мотивировка според Закона за оръжията и боеприпасите. При искане на 16 броя едновременно, лицето трябва да докаже специфичен статус – например активен състезател по спортна стрелба с множество дисциплини или колекционер.

За стандартна самоотбрана обичайно разрешението се ограничава до един пистолет или пушка. Липсата на поетапно придобиване е прецедент, който говори за изключително специфично административно отношение.

2. Специфични изисквания за съхранение

Законовите изисквания за над 5 огнестрелни оръжия са по-строги. Преди издаването на разрешителното МВР трябва да извърши:

Физическа проверка: инспекторът да констатира, че лицето разполага с укрепено помещение, оборудвано със сертифицирана сигнално-охранителна техника.

Одобрение на сигурността: фактът, че разрешението за 16 оръжия е издадено за един ден, предполага, че всички технически изисквания са обявени за изпълнени формално, което поставя под съмнение реалната проверка.

3. Балистичен контрол и експертиза

Всяко нарезно оръжие преминава задължително криминалистическа експертиза, а гилзите и проектилите се въвеждат в националната база данни за идентификация. Обработката на 16 единици за един ден е огромен обем работа за лабораторията и рядко се извършва за едно лице.

4. Психологически профил и контрол

При кандидатстване за голям брой оръжия обичайно се извършва задълбочена проверка на мотивите. Издаването на масово разрешение за 24 часа, при служебно правителство, за лице с профил в НПО сектора, заобикаля принципа на „постепенност и предвидимост“, ключов за сигурността и доверието на обществото.

Предстоящи експертизи и проверки

Работата по назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои и съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР.

С оглед изясняване на цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, нейното взаимодействие с държавни органи и твърденията за финансови дарения, Окръжна прокуратура-София ще отдели материали за проверка от Софийска градска прокуратура.

Целта е да се установят евентуални нарушения от длъжностни лица и да се гарантира спазването на закона при придобиването и контрола на огнестрелните оръжия.

По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходим кемпер на 8.02.2026 г., както и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство, пишат още от прокуратурата.

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт". В кемпера е намерен и един пистолет „Глок". По данни на ГД „Национална полиция"-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, в т.ч. на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

И днес, 10.02.2026 г., огледите на местопрестъплението в района на хижата в Петрохан продължават. При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики".

Работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР.

С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии", нейната регистрация и взаимодействието й с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура-София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.

