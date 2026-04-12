Лекар от Пловдив: великденската трапеза може да натовари сериозно организма

Смяната на сезоните и обилните празнични трапези поставят организма под сериозно натоварване, а най-честите грешки по Великден могат да доведат до здравословни проблеми. За това предупреждава д-р Стоянка Джумеркова-Моллова, гастроентеролог в Университетска болница Каспела.

По думите ѝ една от най-разпространените заблуди е, че празникът трябва да бъде свързан с прекомерно хранене.

„Организмът в този период има нужда от по-лека храна, а не от тежки комбинации от яйца, козунаци, агнешко и алкохол. Това натоварва храносмилателната система и води до допълнителна умора", обяснява специалистът.

Според нея така наречената пролетна умора често се засилва именно заради неправилен хранителен режим.

„Енергията, която организмът изразходва, за да преработи тежката храна и алкохола, ни кара да се чувстваме още по-изморени", допълва д-р Джумеркова-Моллова.

Консумацията на яйца, традиционна за празника, по принцип не крие риск за здравите хора, но може да бъде проблем при пациенти с жлъчни заболявания.

„Яйчният жълтък стимулира отделянето на жлъчен сок и може да провокира криза при хора с камъни в жлъчката", предупреждава тя.

Особено внимание трябва да обърнат и хората, които са постили. Рязкото преминаване към животинска храна може да доведе до дискомфорт и болка.

„Преходът трябва да бъде постепенен - започва се с по-леки храни като яйце, риба или бяло месо", съветва специалистът от Университетска болница Каспела.

Хората със стомашни проблеми също са сред рисковите групи в този период. Прекомерната консумация на сладки храни и въглехидрати може да засили оплакванията при гастрит и язвена болест.

„Захарта е един от основните стимули за повишена киселинност и може да влоши състоянието", посочва д-р Джумеркова-Моллова.

Лекарите предупреждават, че в някои случаи преяждането може да доведе до сериозни състояния. Алармиращи симптоми са силна коремна болка, гадене, многократно повръщане и диария, които не отшумяват. „Това може да са признаци на остър панкреатит или възпаление на жлъчния мехур и изискват незабавна лекарска намеса", казва специалистът.

В такива случаи е важно да се потърси медицинска помощ навреме, тъй като усложненията могат да изискват болнично лечение.

Като най-добра профилактика лекарите препоръчват умереност в храненето, избягване на тежки и мазни храни, както и повече движение след хранене.

„Дори една разходка след празничната трапеза може значително да подпомогне храносмилането", подчертава д-р Джумеркова-Моллова.

Специалистите съветват през пролетта менюто да бъде по-леко, с повече прясна храна, зеленчуци, риба и яйца, а приемът на алкохол и захар да бъде ограничен.