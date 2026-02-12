Къде са най-високите заплати в България

Козлодуй, Челопеч и София са първенци по заплати у нас. Това сочи изследването „265 истории за икономика" на Института за пазарна икономика. Проучването обхваща всичките 265 общини у нас и отчита различни показатели.

По отношение на заплатите за поредна година едни и същи градове заемат първите три места, но този път с разменени места. „Поне от 10 години следим тези показатели и Челопеч винаги беше на първо място. Сега е Козлодуй. Това е община, в която 70% от хората работят в обществения сектор - в това число влиза и АЕЦ „Козлодуй", обясни Петър Ганев, старши анализатор в ИПИ.

Така в града средната заплата за 2024 г. е била 1971 евро. В Челопеч, който е на второ място - 1860 евро, а в София - 1650 евро.

Изследването е направено по данни на НСИ и е на база отчетите на компаниите, а те последно са отчели 2024 година.

Можем да предположим, че най-вероятно вече е минала и 2000 евро средната заплата в тези общини, коментира Ганев.

Изследването на ИПИ сочи, че в добивната индустрия и в енергетиката заплатите са високи. При по-тежката индустрия, в периферията на големите градове, също заплащането е високо. Божурище около София например също е в топ 10.

Общините около Пловдив, където има концентрирана голяма индустрия, обикновено са между 10-о и 20-о място, сочат изследванията на ИПИ.

Високи заплати се взимат още в дигиталния и финансовия сектор в София.