Изкуствен интелект върна гласа на британска художничка след 25 години мълчание

Lacho
Lacho
Британката Сара Езекиел, художничка от северен Лондон, отново говори със собствения си глас благодарение на изкуствен интелект и едва осемсекунден откъс от старо домашно видео, предаде АФП.

Езекиел загубила гласа си преди четвърт век, когато била диагностицирана с моторно-невронно заболяване (MND) на 34-годишна възраст, докато била бременна с второто си дете. Болестта постепенно уврежда части от нервната система и често води до отслабване на мускулите на езика, устата и гърлото, като при много пациенти речта изчезва напълно.

В годините след диагнозата тя използвала компютър и генератор на изкуствен глас, който обаче нямал нищо общо със звученето ѝ. Благодарение на технологии успяла да продължи и артистичната си кариера, рисувайки чрез компютърен курсор. Децата ѝ, Авива и Ерик, обаче никога не били чували истинския глас на майка си.

Първите опити за създаване на персонализирани компютърни гласове изисквали дълги и качествени записи, а резултатът бил плосък и монотонен. Затова, когато експертът Саймън Пул от британската компания Smartbox поискал от Езекиел час аудио, тя могла да предостави само кратък и заглушен откъс от домашно видео от 90-те години, в който звучал и телевизор на заден план. „Сърцето ми се сви", признава Пул.

Той обаче се обърнал към технологията на нюйоркската компания ElevenLabs, специализирана в AI синтез на глас. С помощта на два инструмента - единият за изолиране на гласа от записа, а другият, обучен с реални гласове, за запълване на пропуските - успял да възстанови звученето на Езекиел.

Резултатът я разтърсил - гласът бил изключително близък до оригинала, с характерния ѝ лондонски акцент и дори лекото шуштене, което някога не харесвала. „Изпратих ѝ проби и тя ми отговори по имейл, че едва не е заплакала, когато ги чула", разказва Пул. „Сподели го и с приятел, който я познава отпреди загубата на гласа, и той каза, че е като да си го е върнала."

Според Асоциацията за моторно-невронни заболявания във Великобритания осем от десет пациенти изпитват говорни затруднения след диагнозата. Досегашните синтетични гласове звучат роботизирано, но новата технология дава възможност за човешко и изразително звучене.

„Истинският пробив е, че тези гласове вече връщат човешкото в комуникацията", обяснява Пул. „Да съхраниш гласа си е и начин да съхраниш идентичността си. Особено когато загубиш речта в по-късен етап от живота, да можеш отново да говориш със собствения си глас е безценно."

