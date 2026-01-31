Галин Стоев: Когато се връщам в България ми прави впечатление възобновената надежда

Световнопризнатият български режисьор Галин Стоев се появява на червения килим на фестивала „Берлинале" с последната си главна роля във филма „Нина Роза", който се бори за „Златна мечка". Той е директор на театъра в Тулуза и ученик на Крикор Азарян.

Стоев споделя, че историята на филма разказва за Михаил - човек, който след 30 години в Канада се връща в България, за да търси картини за богат колекционер. „Това е история за човек, чието чувство за принадлежност е изправено пред огромно изпитание", коментира Стоев. Той вижда в тази роля паралел със собствените си пътувания и преживявания в различни културни контексти.

„Когато се връщам в България ми прави впечатление възобновената надежда. Политическата ситуация е толкова катастрофална, че населението, което някога беше третирано като заспало стадо, излезе на улицата и каза „стига", споделя Стоев.

Актьорът подчерта, че изкуството има силата да събуди обществото: „Опитвам се да напомням на хората, че силата и свободата са на тяхна страна и че те държат съдбата си в собствените си ръце. Младото поколение вече доказва, че не е безмозъчна маса, както се смята, а протестите са доказателство за това".

Стоев е критичен към Министерството на културата, което, според него, „прави непрекъснато проверки, сменя директори, прави назначения и доведе културната политика до абсолютно безсмислие." Той описва корупцията и халтурата като сериозен проблем, който потиска творческата енергия в страната.

На въпроса защо е потърсил път навън, Стоев отговаря, че свободата не е географско определение. „Продължавам да настоявам, че съм български артист и се опитвам да работя в България колкото мога. Светът стана достатъчно пластичен и границите могат да се преодоляват или алхимизират."

Относно международните признания, той е смирен: „Не е важно дали ще спечелим златна или сребърна мечка. Важно е, че филм с българско участие е в компанията на сериозни художествени произведения и големи артисти."

Стоев е категоричен, че България разполага с изключителни артисти и творческа енергия, но „няма политическа воля, която да структурира тези процеси и да създаде коридори за реализацията им." Той призовава гражданите да изискват адекватно управление и да преодоляват вътрешните граници в себе си, като се свързват със собственото си чувство за свобода.

За съвременния свят Стоев казва: „Живеем във време, в което е трудно да се прави изкуство, защото реалността сама по себе си е шокираща. Но на фона на този хаос се появяват важни неща - осъзнаването на свободата, на правото да мислим и действаме."

Той отправи категорично послание към българите: „Мисля, че трябва да гласуваме и да искаме лъжата, в която сме се къпали през последните 15-20 години, да бъде изметена. За да можем върху остатъците от старата парадигма да изградим бъдеще, в което да живеем заедно, без да се мразим или самоизбиваме. Да спрем да превръщаме национални комплекси в държавна политика. Никога не е водило до нищо добро."

бТВ, „Тази събота"