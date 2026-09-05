Експерт: Изкуственият интелект ще промени коренно образователната система

Когато една технология е интегрирана в учебния процес с ясна цел, когато децата имат активна роля, тогава нещата се случват по по-правилния начин и се задържа тяхното внимание. Това каза Албена Спасова - съосновател на „ЕдТех България", в предаването „Денят започва в събота" по БНТ.

Правилната интеграция на технологиите в образователния процес и активната роля и участие на учениците е от изключително значение, подчерта тя. „В момента имаме малки островчета на страхотни примери. Системната подкрепа е от ключово значение. Докато я чакаме обаче да се случи идеалната работеща ситуация, всички ние можем да правим малки стъпки. Когато всеки има роля, тогава ще стигнем до тази системна промяна, която толкова много искаме", заяви Спасова.

Ключово умение за децата е да се научат да задават правилни въпроси, да бъдат по-любопитни и да слушат активно. „Това са умения, на които можем от днес да учим децата и няма причина да не го правим", смята Спасова.

Експертът по изкуствен интелект Петър Петров смята, че изкуственият интелект ще промени коренно образователната система. „В този неясен свят не е ясно как трябва да се подготвим, което е целта на образованието. Виждам, че имаме много работа в това отношение", заяви той.

Учителите, учениците и родителите нямат ресурса и знанията да се справят с тези предизвикателства. „Трябва да има и финансова, и логистична помощ, и регулации. Ако им се покаже как, ако разполагат със система, която да ползват, нещата ще потръгнат по съвсем различен начин", смята Петров.

Изкуственият интелект предоставя невероятни възможности за изява, смята той. „Вече няма смисъл да говорим за професии. Говорим за изграждане на характер, за хора, които могат да се учат бързо, имат критично мислене, имат мотивация и интерес към живота, които трябва да се развиват заедно с технологиите", допълни Петър Петров.

БНТ, „Денят започва в събота"