Нови документи съживиха съмненията около смъртта на племенницата на Хитлер

Те поставят под въпрос алибито на бъдещия диктатор през 1931 г.

Новооткрити архивни документи поставят под въпрос местонахождението на Адолф Хитлер по време на подозрителната смърт на неговата племенница Гели Раубал през 1931 г., съобщи германското списание „Шпигел“.

Официално е прието, че 23-годишната Раубал се е самоубила с пистолет, собственост на Хитлер. Според досегашната версия тялото ѝ е открито от личния му прислужник Георг Винтер в заключена стая в апартамента на Хитлер в Мюнхен на 19 септември 1931 г.

Тогава Хитлер, който все още не е дошъл на власт, се намирал в Нюрнберг, което му осигурявало привидно убедително алиби.

Историкът Харалд Занднер обаче е открил в архив в Мюнхен два некролога и запис в официален регистър, според които тялото на Раубал е намерено на 18 септември - ден по-рано, когато Хитлер все още е бил в Мюнхен.

Според Занднер разминаването в датите може да насочва към прикриване на обстоятелствата от полицаи, симпатизиращи на нацистите. Категорични доказателства за подобна намеса обаче няма.

Отношенията между Хитлер и Гели Раубал, дъщеря на неговата полусестра Ангела Раубал, отдавна са обект на спекулации. Според свидетелства той контролирал почти всеки аспект от живота ѝ, след като през 1927 г. тя се преместила в Мюнхен.

Малко преди смъртта си Раубал се скарала тежко с Хитлер, след като той отказал да ѝ позволи да замине за Виена. Някои негови съвременници твърдели, че отношенията им са били насилствени или сексуални, но тези твърдения не са доказани.

Дни след смъртта на Раубал мюнхенски вестник съобщил, че по тялото ѝ са открити наранявания и че представители на нацисткото движение са обсъждали как случаят да бъде представен пред обществеността. Други издания допускали, че Хитлер лично я е убил или е наредил смъртта ѝ.

Той публично отхвърлил обвиненията. | БГНЕС