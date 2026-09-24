Бащата на посланика в ОАЕ: Не познавам Пеевски, фирмата ми не е плащала негови полети

Илиян Йорданов, баща на посланика на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, отрече категорично обвиненията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че негова фирма е "дружество касичка", в което са отклонявани пари от фирмите, печелили всички обществени поръчки за мантинели и е платило 36 полета на лидера на ДПС с частен самолет за над 5 млн. евро.

В позиция, изпратена до бТВ, Йорданов-старши заявява, че притежаваното от него дружество никога не е участвало в процедури по обществени поръчки, включително свързани с изграждането на мантинели.

"Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него. Дружеството "Спектрум еър" ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети", казва бащата на посланика.

"Всички изнесени в публичното пространство твърдения за обратното не отговарят на истината и имат единствено манипулативен характер", смята той.

В петък същото заяви и синът му. Йорданов-младши беше отзован по настояване на премиера Румен Радев. Той се прибра в България във вторник, а в сряда се срещна със заместник-министър Христо Полендаков, защото министър Велислава Петрова е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН.

"Установи се, че основно четири дружества са ангажирани с доставката на мантинели. Оказа се, че тези дружества са поели огромен обем обществени поръчки, а договорите им са индексирани с над 150 млн. евро", обяви Демерджиев на пресконференция на правителството на тема борбата с корупцията на 18 септември. "Част от генерираните средства се отклоняват към дружество без никакви дейност, което ние наричаме "дружество касичка". Това "дружество касичка" генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на Делян Пеевски. Стойността на полетите е над 5 млн. евро", допълни министърът.

"Последната информация получихме от малтийските служби - на борда на самолета, който е използван на всеки полет, като пасажер е бил Делян Пеевски, и сумата от 5 млн. е заплатена от бащата на посланика в ОАЕ. Преди да се стигне до заплащане на полетите, през 2020 г. същото дружество, захранено по подобен начин, закупува самолет, който предоставя на една лицензирана малтийска компания, и тази компания отдава самолета на Пеевски. Дружеството няма собствена търговска дейност, която да генерира такива приходи, захранването със средства е по подобен начин, чрез отклоняване на средства", допълни Демерджиев пред БНТ.

Източник: pik.bg