Доц. Светла Бонева: Войните за ресурси са и битка за политическо влияние

Деканът от УНСС анализира новата Стратегия за национална сигурност на САЩ и битката за глобално влияние

В предаването „Денят на живо" по NOVA NEWS доц. Светла Бонева, декан на факултет „Международна икономика и политика" в УНСС, анализира ескалиращото напрежение в борбата за природни богатства. Според нея броят на конфликтите за ресурси ще продължи да расте, тъй като те не са просто икономически, а представляват битка за глобално политическо влияние.

Доц. Бонева посочи, че новите развития в геополитическата обстановка не са изненадващи, ако се следят внимателно стратегическите документи на големите сили.

Доцент Бонева акцентира върху обявената на 4 декември 2025 г. Стратегия за национална сигурност на САЩ. Документът от 33 страници ясно очертава как Вашингтон възнамерява да опази своята сигурност. „В него много ясно е написано, че при войната с наркокартелите САЩ ще използват смъртоносна военна сила. Това се обосновава с факта, че досегашните инструменти на международното право не са достатъчно ефективни според тях", обясни доц. Бонева.

Единственият ясно посочен сектор, в който САЩ предвиждат сътрудничество с Европейския съюз в новата си стратегия, е енергетиката. „Това трябва да се разчита от нашия бизнес като ясен сигнал за държавни гаранции от САЩ. Тук не говорим за споразумения за свободна търговия, а за национална сигурност", подчерта Бонева. Тя допълни, че това ще засили американското влияние в ЕС и България по отношение на интереси в „Лукойл", атомната енергетика и енергийната сигурност.

Относно интереса на Тръмп към венецуелския петрол, доц. Бонева отбеляза, че макар да не се очаква веднага голям ръст в добива, САЩ ще се възползват от съществуващите количества. Тя коментира и претенциите към Гренландия: „Тръмп твърди, че там кръжат китайски и руски подводници, за да оправдае териториалните си претенции. Проверката по данни на „Marine Traffic" обаче показва, че такива съдове няма".

Тя припомни, че Китай има стратегия за „Полярния път на коприната" от 2018 г., в която Гренландия фигурира като обект за научни изследвания и туризъм, което също създава напрежение между глобалните сили.