Димо Дренчев принуди КЕВР да шамароса ЕРМ-Запад - дължат обезщетения на 5898 души

След подадения сигнал от Димо Дренчев до Комисията за енергийно и водно регулиране заради безпрецедентното прекъсване на електрозахранването в община Трън, регулаторът официално потвърди в отговор към народния представител от „Възраждане", че ЕРМ-Запад носи отговорност и дължи обезщетения на всички засегнати клиенти, чийто брой достига 5898 души. Случаят е от началото на октомври, когато 18 села в община Трън останаха без електричество над седмица, а в някои населени места подаването не беше възстановено дори след удължаването на бедственото положение.

КЕВР потвърждава, че съгласно чл. 73, ал. 4 от Закона за енергетиката, ЕРМ-Запад е длъжен да изплати неустойки на всички клиенти, които са били без ток повече от 48 часа в рамките на 72 часа, като в засегнатите населени места прекъсването надвиши седем дни. Това означава, че всички 5898 абонати имат право на финансови компенсации за периода, в който са били оставени без елементарни условия за живот. Дружеството е длъжно да ги информира за начина, по който могат да подадат заявления за обезщетения. По закон обезщетенията варират според Общите условия на оператора, но обичайно се изчисляват като фиксирана дневна сума за всеки засегнат клиент за всеки ден без електрозахранване.

„ЕРМ не си поддържа мрежите, за да пести пари и от това страдат потребителите. Компенсациите по закон се изчисляват - 30 лева за първите 24 часа без ток и по 20 лева на всеки следващи 12 часа. Размерът ще е различен за отделните хора, но имаше села, които стояха 10 дни без електричество. Там обезщетенията би трябвало да достигнат до около 390 лева на домакинство.", коментира компенсациите Димо Дренчев.

Комисията също потвърди, че случаят в община Трън показва от една страна - техническо неизпълнение, а от друга - системен провал на електроразпределителното дружество, което години наред е неглижирало поддръжката на мрежата. Благодарение на действията на „Възраждане" и конкретно на Димо Дренчев, за първи път КЕВР официално признава вината на оператора и задължението му да изплати обезщетения.

„Това е реална победа за жителите на Трънско и предупреждение към електроразпределителни дружества, че когато оставят хиляди хора на тъмно, носят отговорност и трябва да платят.", заяви по случая народният представител.