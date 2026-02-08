Д-р Николова: Не си ли заслужава държавата да инвестира пари в здравеопазванто на децата?

Не мога да разбера защо на държавата й е скъпо да даде пари за една назална ваксина за децата, поне до 7-годишна възраст. Здравето и животът на децата не са ли по-скъпи за нашата държава и не си ли заслужава тя да инвестира в тях пари, така, както отпусна немалко милиони за антибиотици? Това попита общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова в предаването „Събуди се" по Нова телевизия.

Парите за ваксини ще бъдат далеч по-малко в сравнение с тези, отпускани за антибиотици, допълни тя.

„Всяко нещо, което е включено в препоръчителния списък, е безплатно. В този случай това означава, че държавата ще има възможност да планира колко ваксини да закупи и колко хора да бъдат обхванати", каза д-р Николова.

Необходима е целенасочена държавна политика за задържане на младите лекари в България. За да се случи това нещо, държавата трябва да им осигури достойно заплащане. „На един млад човек, който в момента специализира, му трябват финанси за учебници, за курсове, за посещения на конгреси и следдипломни квалификации. Много неща се инвестират в нашето обучение и с една заплата от 500 евро тези неща много трудно могат да се получат. Това са хора, които в момента изграждат семейства", поясни д-р Николова.

Исканията на младите лекари не са единствено и само финансови, отбеляза тя. „Те говорят за това, че искат да работят съвременна медицина сега. Трябва да направим така, че да ги задържим и да им направим добри условията на труд. Говоря за начина, по който се развиват професионално, за възможността да имат най-новите и модерни технологии, правилното професионално и кариерно израстване, да могат да се развиват в науката", обясни д-р Николова.

Тя коментира и скандала с камери в гинекологични кабинет.

„Недопустимо е да има камери там, където пациентът се съблича и споделя личните си проблеми. Може да има камера в чакалнята, но не и в кабинета", заяви д-р Николова.

Нова телевизия, „Събуди се"