По стъпките на римляните в Ковачевското кале

Пътувайки между Попово и Бяла, няма как да не забележим внушителната римска крепост, запазила доказателства за бита и вярата на хората по тези земи в първите столетия на новата ера. Огромният по мащаб комплекс постепенно разкрива тайните си - първо ни посрещат дебела стена и основите на няколко кули.

Крепостта се е простирала на площ от над 50 декара. Стените правят впечатление. Дебелината на разкритата част е 3,20 метра. Кулите са били високи по 18 метра.

Селището е изградено през IV век, за да пази пътищата към големите римски градове на Балканите от варварски нашествия. И готите, и хуните опожаряват крепостта. Аварите пък окончателно заличават живота тук през VI век.

Сред множеството разкрити части на градската инфраструктура са термите. Обществената баня е била богато украсена отвън и отвътре, построена с най-модерните за епохата си съоръжения за отдих. Термите са били модерни за епохата си помещения с подово и стенно отопление, басейни с гореща и студена вода.

На крачка от банята влизаме в християнска базилика. Храмът впечатлява и с открития добре запазен баптистерий - място, където са се извършвали кръщения. Постепенно археолозите разкриват и останките на един от най-големите складове за зърно от тези времена по нашите земи. Двуетажният хореум е бил на площ от около 1300 квадратни метра.

Ковачевското кале се намира на 6 километра от Попово, буквално до главния път към Бяла. Освен разкритата част от крепостта, можем да разгледаме музея в комплекса, разказващ за историята на живота около Попово от времето на първите уседнали хора 6 хилядолетия преди новата ера.

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