Димитър Манолов: В България прекалено много МРЗ нямат нищо общо със заплатата, която хората получават

В студиото на „Още от деня" по БНТ Димитър Манолов, каза че този път като че ли ще затворим безсмисления спор за МРЗ, ние имахме сериозни възражения, които не бяха взети под внимание. „Щеше да бъде по-различно ако беше свикано заседание на Тристранката и да се покаже, и да се види. Защото се работеше по преразказ. Доколко сме се разбрали е малко спорно, защото ние участвахме в разбирателството с пистолет, опрян в челото. В Закона за бюджета за тази година беше записана една норма, съгласно която, ако не бяхме се разбрали за 2027 г. МРЗ щеше да остане на нивото на тази година".

МРЗ трябва да бъде такава, за каквато се разберем с работодателите, съобразно четири критерии и когато ние с работодателите не се разберем и тогава правителството ще определи размера на МРЗ някъде в този коридор, правителството вече има нагласа да постъпи по този начин, защото са изпратени указания как да изготвят проектите на бюджета и там е написано число, ако не бъркам е 640 или 630, обясни Манолов. „Политиците си имат техните аргументи, защото имат много плащания в социалното подпомагане, които са функция от МРЗ. Иначе МРЗ е нещо много интересно. В България прекалено много МРЗ нямат нищо общо със заплатата, която хората получават."

БНТ, „Още от деня"