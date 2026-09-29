Грижата за сърцето - за физическата активност и здравословното хранене – какви са съветите на кардиолозите?

Днес е Световният ден на сърцето. Много българи страдат от сърдечно-съдови заболявания, а смъртността при тези заболявания, според Евростат е изключително висока - 61%. Какви са причините за това? В студиото на БНТ "Денят започва" гостува проф. д-р Кирил Карамфилов, председател на Дружество на кардиолозите.

Причините започват от липсата на много добре работеща система за превенция, за скрининг, до късно откриване и диагностициране и съответно различни не дотам оптимални болнични неблагополучия. Така че от началото до края имаме неща, които можем да подобрим и да подобрим тази статистика, каза той.

И допълни, че статистиката сочи, че от 3-ма души, които загиват, 2-ма са със сърдечно-съдов проблем, а в много по-голяма степен сърдечно-съдовите заболявания увреждат и инвалидизират пациентите, като 70% от тези проблеми могат да се предотвратят.

Това е смисълът на този Световен ден на сърцето. Философията на този ден е да се стигне до максимален брой хора, които да разберат и да открият тези оплаквания и проблеми и да се обърнат към общопрактикуващите лекари или кардиолозите. От там нататък пътят е добре известен и в повечето случаи е доста благополучен, тъй като съвременната кардиология е много развита. Тя има изключително голям набор от средства, с които може да помогне.

Проф. Карамфилов обясни, че превенцията трябва да започне от начина на живота. Начинът на живот е определящ, когато става въпрос за сърдечно-съдовите заболявания. България няма така нужната здравна култура на всеки един от българите, който да знае какво се случва. Ние имаме и традиции в храната - обичаме повече тежката храна, ядем повече солени храни. Също така тютюнопушенето при подрастващите е едно от най-високите в Европа. Не на последно място и затлъстяването е доста изразено. Културата на прием на бързи въглехидрати, на различни други неща, които изглеждат много атрактивно и вкусно, но всъщност са вредни за сърдечно-съдовата система, е много изразена. Така че подобни кампании, които целят да покажат кое е правилно, са изключително много необходими.