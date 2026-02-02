Жоро Милионера, който задигна 1.5 милиона лева харчи пачките в Кипър

На 16 януари двама дегизирани като строителни работници грабители задигнаха около 235 000 евро, или близо 460 000 лева, от инкасо автомобил в Ихтиман. Оказаха се тотални аматьори, достойни за крими комедия. 23-годишните пишман обирджии Явор Проданов и Христо Янашков бяха заловени броени минути след престъплението и скоро ще се запознаят със суровите порядки в затвора.

Неудачните бандити вероятно са се вдъхновили от дръзкия обир на Георги Енев, който на 22 юни 2012 г. ограби в Пловдив около 1,5 млн. лева от инкасо автомобила, шофиран от самия него. Пресметливо обмисленият план и укритите пари, които така и не бяха намерени, спечелиха на пловдивчанина прякорите Жоро Милионера и Жоро Инкасото. Той получи 12-годишна присъда, но тъй като работи и беше пандизчия за пример, излезе в края на април 2022 г. след почти 10 години зад решетките, или 9 години и 10 месеца. В първите си дни на свобода Милионера бичеше айляк по главната във Филибето, пишеше кафенце и си правеше разходки. Виждали са го и комшии в панелката на родителите му в „Кючук Париж“. Свободен човек!

Жоро излезе от зандана на 43 години и престоят му вътре не го е състарил изобщо. Изглеждал младолик и спретнат и към момента е 46–47-годишен мъж в разцвета на силите си, който още хваща окото на дамите.

Няколко седмици след излизането си на свобода Милионера потъна вдън земя и всички се питат къде ли харчи „заработените“ от него с 10-годишен престой в кафеза 1,5 млн. лева, или близо 736 000 евро. На пресметливия обирджия няма да му се налага да обръща парите си в евро и да обяснява произхода им. Той окраде сумата от три банки и тя беше във валута – евро, долари и швейцарски франкове. По оперативна информация в първите седмици след излизането си на свобода Жоро Инкасото си е кротувал и демонстративно се разхождал в центъра на Пловдив с 20 лева в джоба, защото е знаел, че службите го наблюдават. На разпитите къде е скрил парите, той мълчал като риба, не отговарял и на подмятанията на затворниците, докато е вътре. В Града под тепетата се говори, че не само ченгетата, но и озлочестените банки следят Енев, като за целта наели най-реномираните частни детективи. Точно от тях Инкасото се боял повече, защото ченгетата не могат да го вкарат в затвора втори път за престъпление, за което вече е платил цената пред закона.

Хитрият бивш военен, минал през тактическа подготовка за партизански битки в Афганистан и Ирак, отлично осъзнавал, че не може посред бял ден да нарами кирка и лопата и да отиде да изкопае грижливо скътаното си съкровище. Хората, които познават пресметливия и мнителен характер на Жоро Милионера, допускат дори, че при пачките той може да е скрил нелегален пистолет за самозащита. Като осъждан престъпник той няма право на законно огнестрелно оръжие. При първия удобен момент Георги Енев изкопал имането си и духнал през зелена граница, най-вероятно е влязъл в Гърция.

Той отлично познава района, а и е доказал, че може да се придвижва в планината незабелязано като нинджа. След дръзкия обир от 2012 г. той изчезна без следа за две седмици и се предаде в полицията сам. Вероятно сега е действал по същия начин и със скромна раница, струваща милион и половина лева, влиза в южната ни съседка, като избягва официалните пътища и туристическите маршрути. Само така може да пренесе огромната сума, която би била конфискувана на всяко ГКПП.

В Гърция обаче има много българи, които буквално изкупиха северната част на страната, а Жоро Милионера искал да живее някъде, където никой не го познава. Сред българската общност в Кипър се говори, че пресметливият пловдивчанин се е установил на Острова на Афродита, но умишлено избягвал публичност. Именно в Кипър, но в турската част, се укриваше и двойният убиец от „Соло“ Илиян Тодоров. До острова Георги Енев вероятно се е добрал с ферибот с кола под наем, в която в тайници укрил пачките. Гърция и Кипър са държави от ЕС, а тъй като споделят общ език, култура и история, граничните проверки не са толкова строги. Жоро Милионера просто се е слял с огромния туристически поток и кротко, и прилежно, както минава престоят му в пандиза, се прехвърлил в чуждата държава.

Предполага се, че се установил някъде близо до Никозия, защото е забелязан в големи търговски обекти в града, твърдят запознати. Бил е с добре оформена, прошарена брада и е придружаван от млада, рускоговоряща дама – рускиня или украинка. Освен руски красавицата говорела и гръцки език. Смята се, че с хитрите съвети на доверен адвокат Георги Енев изпира парите си чрез подставено лице, на което има пълно доверие. Така успява да си купи имот – малка ферма. Десетина декара земя в Кипър може да се купят за 200 000–300 000 евро, а преди няколко години цените бяха и по-ниски. На острова много добре виреят маслини, лозя и билки, а и фермерите получават дотации от ЕС. Жоро Милионера само веднъж е отварял уста в затвора, и то към края на присъдата си. Съжалявал, че бившата му жена не води сина му на свиждане. Пред съкилийник споделил, че мечтае отново да създаде семейство и да си направи още едно детенце. Дали е успял, само той и най-близките му знаят.

Източник: Уикенд