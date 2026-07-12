Мистерия в Дубай: Бразилска инфлуенсърка загина след падане от 27-мия етаж

Бразилската инфлуенсърка Кауана Биляр е загинала, след като е паднала от 27-ия етаж на жилищна сграда в Дубай. Местните власти разследват обстоятелствата около трагедията, като към момента не е обявена официална причина за смъртта.

26-годишната Кауана Биляр е живяла в Обединените арабски емирства през последните две години, където е развивала кариерата си като модел и създател на съдържание в социалните мрежи. В Instagram тя има над 20 000 последователи.

Смъртта ѝ беше потвърдена от майка ѝ Дарла Биляр, която отпътува за Дубай, за да проследи разследването и да организира транспортирането на тялото в Бразилия.

Според бразилското външно министерство посолството на страната в Абу Даби оказва консулска помощ на семейството.

Разследващите в Дубай извършват оглед на мястото и събират доказателства. До приключването на разследването властите не съобщават дали става дума за нещастен случай, самоубийство или престъпление.

Източник: Министерство на външните работи на Бразилия

Снимка: Instagram