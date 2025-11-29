Васил Божков отърва арест в Гърция Антимафиоти тарашиха имението на Черепа на Халкидики, за да го задържат за трафик на антики, той офейкал ден преди акцията https://crimes.bg/vodeshha-tema/vasil-bozhkov-otarva-arest-v-garciya-3/178740 Crimes.bg

Имението на хазартния бос Васил Божков в гръцкото курортно селце Ханиоти на втория ръкав на полуостров Халкидики, е било тарашено през отминалия уикенд от гръцки антимафиоти. То е било претършувано в рамките на международната полицейска операция „Антики“, насочена срещу трафика на културни ценности, разкрива запознат от полицейските среди.

В мащабната полицейска акция, ръководена от „Европол“ и проведена едновременно в България, Гърция и Великобритания, САЩ и Германия, бяха задържани 35 души, сред които и изтъкнатият гръцки професор по археология Атанасиос Сидерис. Международно признатият учен е бил арестуван в дома си в Атина, където разследващите са открили и конфискували 474 антични предмета с огромна стойност.

Арестуваният професор по археология Атанасиос Христос Сидерис е добре известен и в България в периода 2018-2022 г. той беше в управителния съвет на Фондация „Тракия“ на Васил Божков и е автор на последния каталог със съкровищата на фондацията на Черепа, които бяха иззети от властите в България още през 2020 г. В близкото минало проф. Сидерис е извършвал множество археологически разкопки в България. Международното разследване под шапката на Европол обаче уличава изтъкнатия гръцки учен като високопоставен участник в международна организирана престъпна група за незаконен трафик и търговия на антики, голяма част от които изнесени нелегално от Гърция. Смята се, че начело на престъпната банда е стоял Васил Божков, чиято колекция е оценявана към днешна дата на над 2 млрд. евро.

Заради данни от разследването, че Черепа се е сдобил с антични съкровища за стотици милиони, които са били изровени в Гърция, но тайно са изнесени към България и впоследствие им е била създадена фалшива легенда за узаконяването им, прокурор от Гърция е издал заповед за ареста на Васил Божков и разрешение за обиск в имението му в Ханиоти. Ченгетата в южната ни съседка обаче не са успели да арестуват Черепа, който напуснал по спешност гръцкото си морско имение само ден преди проведената акция. Съществуват подозрения, че къртица на Васил Божков от полицията или прокуратурата в България го е предупредила да се прибере в България, за да избегне задържането си в Гърция. Макар и подсъдим по няколко знакови дела за поръчкови убийства, пране на пари, укриване на данъци и опит за изнасилване, Божков има право да пътува зад граница с разрешението на съда и през последната година прекарва повече време в Гърция, отколкото в България.

Информацията за обиска в имението на Черепа в Ханиоти се потвърждава и от публикации в гръцки медии, които пишат, че на 20 ноември рано сутринта полицията е посетила къща в курортното село, в която е пребивавал български гражданин, дърпал конците на международния трафик на антики, който обаче не бил открит на адреса. Васил Божков притежава помпозно имение в Ханиоти, купено от него през 2018 г. срещу 6 милиона евро.

Засега не е официално известно дали Черепа ще се сдобие с обвинение в Гърция за незаконен трафик на антични съкровища, тъй като действията по разследването продължават.

Според законодателството в южната ни съседка нелегалното изнасяне на антики от Гърция е тежко престъпление и се наказва със затвор от 4 до 10 години.

Според медиите в Гърция арестуваният и обвинен като част от престъпна мрежа за трафик на антики в Европа гръцки професор Атанасиос Сидерис е признал по време на разпита си, че в миналото е работил съвместно с Васил Божков. Изтъкнатият учен обаче отрича да е изнасял нелегално от Гърция и да е продал на Черепа сребърни ритони, позлатени съдове с изображението на тракиеца Орфей и още десетки ценни антични предмети, които впоследствие развенчаният олигарх е съумял да узакони чрез мними покупки от международни аукциони.

Разследването по проведената преди седмица международна операция „Антики“ е стартирало още през 2020 г. от българския прокурор от вече закритата Специализирана прокуратура Ангел Кънев и антимафиоти от ГДБОП. Тогава разследващи щурмуваха офисите на Васил Божков, който офейка в Дубай и се сдоби с рекордните 18 обвинения за разнородни криминални престъпления, повдигнати му от прокуратурата. В рамките на операцията срещу Черепа бяха иззети над 7000 притежавани от него чрез Фондация „Тракия“ ценни антични предмети. Оттогава артефактите се съхраняват в Националния исторически музей, а срещу Божков стартира разследване как се е сдобил с ценните антични експонати. Твърди се, че Черепа е дирижирал сложна схема за международен трафик на антики и пране на пари, в която са участвали изтъкнати археолози от Гърция и България, иманяри, трафиканти и перачи на пари. През годините престъпната банда съумяла да продаде за стотици милиони долари антични предмети на арабски шейхове, руски олигарси и американски сенатори.

Заради мащабното разследване на международната иманярска мафия под шапката на Васил Божков, прокурорът Ангел Кънев беше следен от гардове на Черепа през лятото на 2020 г., а през 2022 г. държавният обвинител откри в кабинета си на ул. „Черковна“ пощенски плик с неупотребяван патрон и заплашителни изрезки от вестници, че ще бъде ликвидиран. Заради серията от заплахи прокурор Ангел Кънев е поставен постоянно под охрана от МВР.

При проведената на 20 ноември международна полицейска акция властите са иззели над 3000 предмета с културно-историческа стойност, чиято обща оценка надхвърля 100 милиона евро. „Намерените артефакти включват уникални предмети от тракийския и гръцко-римския свят, датиращи до 2000 г. пр.н.е.“, уточниха от прокуратурата. В Гърция освен арестувания професор по археология Атанасиос Сидерис са задържани още четирима души, има арестувани и в България, чиято самоличност не е обявена официално. Мълви се, че двама от арестуваните у нас мъже са част от личната иманярска банда на Васил Божков, които може да свидетелстват срещу него.

Източник: Уикенд