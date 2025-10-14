Вълчев предлага дебат за забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 г.

Дебат за забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 г. ще инициира министърът на образованието Красимир Вълчев, съобщи той от Силистра, където откри новия физкултурен салон в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров".

По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата, информира БТА.

Вълчев коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване. Според него то трябва да включва повече отворени задачи с практическа насоченост.

„Сигналът, който даваме към учителите и учениците, е да усвоят основните знания с разбиране. Един от основните проблеми в нашата образователна система е, че учениците заучават материала само за изпита. За да се изградят трайни знания и умения, учителите трябва да имат време за упражнения и задачи, но поради твърде амбициозните програми това често не е възможно. Понякога е по-добре учениците да знаят по-малко, но да го разбират, да могат да свързват знанията си и да изградят здрава основа за бъдещи умения", обясни министърът.

На деца под 15 години ще бъде забранено да използват социалните мрежи в Дания

Той подчерта, че е особено важно децата, за които българският език не е майчин, да постъпват в детските градини възможно най-рано. Според него учениците в смесени райони показват по-слаби резултати и по други предмети заради недостатъчното разбиране на езика. Вълчев апелира към кметовете да положат усилия повече деца да бъдат обхванати в предучилищното образование.

„Колкото повече време едно дете прекара в среда, в която се говори български език, толкова по-високи са резултатите му в първи клас и толкова по-малко дефицити ще има в следващите години. Децата, които не посещават детска градина, не могат да се включат пълноценно по всички предмети и да учат български на когнитивно ниво, преди да са го овладели на комуникативно", допълни той.

GlasNews припомня, че преди дни премиерът на Дания Мете Фредериксен обяви, че страната планира да забрани използването на социалните медии за лица под 15 години, добавяйки, че мобилните телефони и онлайн платформите „крадат детството“ на днешните деца.

