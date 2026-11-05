Животновъди готвят протести заради неравното разпределение на кризисната помощ

Напрежение в сектор „Животновъдство" - този път заради начина, по който се разпределят парите от новата кризисна помощ за земеделските стопани. Оказва се, че помощ има за стопаните с кози и биволи, но колегите им с крави и овце остават без финансиране.

„От няколко месеца насам има декларации и становища, но от петък влиза в сила някакъв абсурд, който разделя овцете и козите. Излиза, че за козите е имало суша, а за овцете - не. Това настройва животновъдите едни срещу други. Няколко пъти попитахме за критериите - кои ще получават финансиране и кои не. В определени области има наши колеги, които казват, че ще се борят срещу олигархичния модел, а в други области обаче има такива, които ще получат помощи в размер на около два милиона", каза Красимир Бурмов.

Петър Петров излиза с декларация, в която описва ситуацията подборно. „Антикризисната мярка разделя бранша. За нас е абсолютно неприемливо, че може годината да е била лоша за биволите и козите в област Габрово, а за кравите и овцете да е била добра. Още не е започнало подаването на документи, ние предварително разбрахме за тези мерки, затова готвим протести, за да можем предварително да изискаме промени", обясни той.

На протест излизат и фермерите в Плевенско. Мярката трябва да се обнародва в петък.

NOVA изпрати запитване до Министерството на земеделието за това по какъв критерий се разпределят средствата. Оттам обясниха, че ще има допълнителна подкрепа за стопанствата, които не отговарят на условията за допустимост.