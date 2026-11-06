ЕС планира сертификати за грамотност по изкуствен интелект за ученици от 2027 г. https://crimes.bg/vodeshha-tema/es-planira-sertifikati-za-gramotnost-po-izkustven-intelekt-za-uchenici-ot-2027-g/205269 Crimes.bg

Макар ЕС да няма правомощия да определя образователните политики на своите 27 държави членки, Брюксел вече подкрепя усилията за безопасно използване на изкуствения интелект при обучението на деца.

Европейският съюз планира да въведе пилотна програма за издаване на сертификати за грамотност по изкуствен интелект (ИИ) на ученици като част от усилията за справяне с влиянието на бързо развиващите се технологии върху образованието.

Очаква се инициативата да започне през учебната 2027/2028 г. и да бъде насочена към 15-годишните ученици.

„Това ще помогне на младите ученици да разберат как работи изкуственият интелект, да проверяват информацията, която им предоставя, да разпознават манипулациите и да знаят кога да го изключат“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Роксана Мънзату.

Инициативата идва в момент, когато учители и ученици по целия свят се сблъскват с нарастващото влияние на изкуствения интелект в класните стаи, предаде АФП.

Макар ЕС да няма правомощия да определя образователните политики на своите 27 държави членки, Брюксел вече подкрепя усилията за безопасно използване на изкуствения интелект при обучението на деца.

Същевременно Европейската комисия работи върху законодателство за ограничаване на достъпа на по-малките тийнейджъри до социалните мрежи.

Мънзату подчерта, че двете инициативи не си противоречат.

„Изкуственият интелект има потенциала значително да подобри определени образователни процеси - индивидуалното обучение и персонализираното усвояване на знания“, заяви тя.

„Това са начини за използване на технологиите и изкуствения интелект, които нямат нищо общо с пристрастяващите алгоритми на платформите“, допълни заместник-председателят на ЕК. | БГНЕС