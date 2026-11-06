Почина Вежди Рашидов

Големият български скулптор Вежди Рашидов почина на 74-годишна възраст. Той е получил сърдечен удар рано тази сутрин. Тъжната новина потвърдиха за NOVA от семейството му.

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Когато е на 2-годишна възраст, заминава с родителите си за Хасково. Майка му - певицата Кадрие Летифова, умира, когато той е в 4 клас. До седми клас учи и живее в сиропиталището в село Студен кладенец. Кандидатства в Художествената гимназия в София, но не издържа приемния изпит. Баща му го праща в Мадан, в техникума по минна електромеханика. На следващата година го приемат в Художествената гимназия в София.

През последните повече от десет години Вежди Рашидов се изявява като политик и общественик. Той е министър на културата в първото (2009 – 2013 г.) и второто (2014 – 2017 г.) правителство на Бойко Борисов. Беше депутат в няколко парламента. През 2022-ра открива заседанието на 48-ото Народното събрание като най-възрастния народен представител. Няколко дни по-късно е избран и за негов председател.

През 2002 г. е награден с орден „Стара планина“ от президента Георги Първанов.

През 2006 г. чества 30 години от началото на кариерата си на скулптор. За това време е направил над 40 изложби в България и чужбина.

♦ Последно „Сбогом”

Съболезнования за кончината на Рашидов изрази лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. "Ще ми липсваш, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа той в пост в социалната мрежа Facebook.

"Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път. Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки. През годините сме преживели много заедно. Имали сме и трудни моменти, и разногласия, но едно никога не се е променяло - уважението и приятелството помежду ни. Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят", пише още Борисов.

Източник: nova.bg