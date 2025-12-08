Старт на тежка политическа седмица заради коригирания Бюджет 2026

Започва гореща политическа седмица. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес по втората версия на Бюджет 2026. В дневния ред са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.



Снощи надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха сметките на властта.



Във вторник новият проектобюджет трябва да бъде разгледан от депутатите в ресорната комисия, а заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане на първо четене в пленарната зала.

