Дрогираният убиец с Поршето готвел бягство от България?

Пияният и дрогиран убиец на пътя Димитър Любенов, който през есента на 2022 г. се вряза със скорост от близо 200 км/ч с баровското си возило „Порше Панамера“ в автомобил на Околовръстното шосе и вследствие на жестокия удар уби на място французина Лорен Пети и рани тежко 62-годишната му спътничка, подготвя бягството си от България, за да не лежи в затвора.

Преди дни Димитър Любенов беше осъден на 18 години затвор от Софийския градски съд, а магистратите приеха, че катастрофата е предизвикана умишлено от баровеца, тъй като той се е качил пиян и дрогиран зад волана, като малко преди това е дал подкуп от 200 лева на пътните полицаи Любка Гечева и Георги Малински, за да го придружат като ескорт.

Преди по-малко от месец Софийският градски съд (СГС) скандално оправда полицаите рушветчии по обвинения, че не са оказали помощ при катастрофата и са ескортирали пияния й причинител. След като случаят стана обществено достояние, полицаите бяха уволнени от МВР от тогавашния вътрешен министър Иван Демерджиев, а първоначално срещу тях свидетелства и самият Любенов, който разказа, че ченгетата сами предложили да го ескортират с патрулката срещу рушвет от 200 лева, след като го спрели на кръстовището на ул. „Александър Пушкин“ и бул. „Никола Петков“. Впоследствие обаче Димитър Любенов се отметна от показанията си и в съдебна зала обяви, че не си спомня да е давал подкуп на ченгетата.

И докато корумпираните полицаи Любка Гечева и Георги Малински се отърваха без осъдителни присъди на първа съдебна инстанция, то джигитът Любенов получи максимално тежкото наказание от 18 години лишаване от свобода.

Димитър е на свобода под домашен арест от миналата пролет, а запознати разкриха, че през последните месеци той е продал жилището и два от автомобилите си.

Джигитът е опразнил банковите си сметки, както и сейф в обществен трезор в София, който притежава. Това кара мнозина да се съмняват, че подготвя бягството си от България, за да не гние в затвора. Запознати пък разкриха, че от няколко месеца пътният убиец е без електронна гривна на крака си – уредът му бил свален, тъй като компетентните органи решили, че няма опасност той да се укрие - до момента не възпрепятствал съдебния процес и се явявал на всички съдебни заседания.

В нощта на катастрофата 42-годишният пътен рецидивист се е наливал с уиски и е шмъркал кокаин до 3 часа след полунощ в лъскавия столичен ресторант „Кастело ди Сан Марино“ в баровския столичен квартал „Бояна“. В месеците преди смъртоносната катастрофа Любенов е бил чест посетител в тузарското заведение заради интимната си връзка със засукана сервитьорка. Очевидци твърдят, че преди Любенов да се качи в спортния си автомобил, той изшмъркал 2 грама кокаин и изпил бутилка уиски „Джони Уокър - черен етикет в компанията на любовницата си. Бизнесменът със сенчеста закваска е официално женен за столична фризьорка, която в миналото е имала брак с мастит столичен наркобос, който обаче я зарязал, заради популярна плеймейтка.

Видеокадри от бруталната катастрофа показаха как на 22 септември 2022 г. баровският автомобил на Любенов се насочва фронтално към малкия Форд Фокус на локалното платно на Околовръстното шосе, удря го странично и обръща автомобила с двамата возещи се французи на задната седалка по таван. Загиналият на място 66-годишен французин Лорен Пети и приятелката му Бриджит Лабиш са пътували към летището, прибирайки се от ваканция в Банско. Возел ги е служител на хотела, в който французите са били отседнали.

Бруталната катастрофа станала пред линейка, която веднага спряла. Любенов, който. нямал травми, излязъл от колата си и според няколко очевидци се държал нагло. Когато го попитали как може да кара толкова рисковано и бързо и да убие човек, джигитът изкрещял: „Какво ви пука за някакви французи? Вие българи ли сте? Аман от чуждопоклонници!“. Джигитът категорично отказал да даде проби за алкохол и наркотици и арогантно обявил на полицаите: „Няма да духам на дрегера, не искам да ме тествате за наркотици! Имам човек във ВМА, там ще дам кръвна проба!“.

Ден по-късно от ВМА обявиха, че Любенов е шофирал под влияние на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта си. Димитър Любенов има обемисто досие на пътен нарушител – има над 35 фиша, като близо 30 от тях са електронни за превишена скорост. Баровецът с поршето е взел книжка през 2002 г. и до 2009 г. е бил засечен за 5 нарушения. От 2012 до 2021 г. имал 23 електронни фиша за превишена скорост. През януари 2022 г. полицейски патрул го спира и глобява, защото няма предпазен колан. Тогава му връчват и още 6 електронни фиша за 1250 лв. Средно налаганите му глоби са между 400 и 600 лева, което означава, че нарушенията му са за превишения на скоростта от 41 и от 50 км/ч над разрешената в участъка, на който е засечен, стана известно от справка на КАТ, изчетена в съдебната зала.

Димитър Любенов участвал в множество измамни схеми на големи строителни фирми, ангажирани в пътното строителство с цел източване на ДДС. Официалният бизнес на дрогирания джигит е свързан с изграждане на канализационни шахти и извозване на строителни отпадъци. Чрез неистински документи и надписани фактури, уреждани от Любенов, големи пътно-транспортни фирми са прибирали неправомерно милиони левове от държавата.

Занимавал се е и с внос на автомобили, където също е въртял данъчни измами - регистрирал е лъскави возила на фирми бушони, теглейки неправомерно ДДС в размер на 20% от стойността на продадените автомобили.

„Много съжалявам за случилото се, катастрофа съсипа живота ми. Разведох се, напълнях с 15 кг. от стрес, загубих всичките си приятели. Ще изтърпя присъдата си и след това ще опитам да започна живота си отначало, обяви неотдавна Димитър Любенов, преди да се сдобие с присъда от 18 години затвор.

Източник: Уикенд