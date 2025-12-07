Козилата посрами единствената дъщеря на покойния поет Марин Бодаков

През 2013 година Елисавета Белобрадова стана популярна в социалните мрежи като жената, омазана в кетчуп, която твърдеше, че е бита в нощта на Белия автобус. Днес тя вече е в своите 50 години и е депутат от ППДБ, но е готова на абсолютно всичко за вниманието на публиката-включително пеене и танцуване на не особено ритмични песни в кулоарите на Народното събрание.

От години Белобрадова облъчва млади хора, които са активни в социалните мрежи, в омраза към ГЕРБ и особено към Делян Пеевски. Една от нейните сътруднички е единствената дъщеря на покойния литературен критик Марин Бодаков и съпругата му Зорница Христова- младата Ана Бодакова.

От профилите на Бодакова личи, че обича да провокира мъжкото внимание с впити кожени костюми, които не оставят нищо на въобръжението, изрусена коса и цигара в уста. Изведнъж провокативните кадри на съвременната Лолита бяха заместени от “сериозни видеа”, описващи фискалната политика на държавата. Бодакова убеждава връстниците си да мразят управляващите, чертаеща върху бяла дъска с маркер рисунки на доларови знаци и разновидности на животински видове. Това е да си вайръл в тик-ток.

Жалко само за покойния Бодаков, който ако имаше възможност вероятно би се постарал повече единствената му дъщеря да не бъде превърната в политическо чучело, водено от болната амбиция на една нереализирана жена на средна възраст.

