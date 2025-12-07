LGBT+ СЕМЕЙСТВО! Летящата Козила Белобрадова хванала екссъпруга си Васил Пандов с мъж в леглото Освен общ креват и партия, двамата въртят фирма за здравни консултации https://crimes.bg/vodeshha-tema/lgbt-semeystvo-letyashtata-kozila-belobradova-hvanala-ekssapruga-si-vasil-pandov-s-mazh-v-legloto-3/179446 Crimes.bg

Хистеричните изблици на Елисавета Белобрадова от последните дни имат дълга и болезнена предистория, а коренът им е в дълбоките лични несгоди на депутатката от ППДБ.

Ако вярваме на твърдения, изнесени публично в социалните мрежи, наричащата себе си Летящата Козила била изместена от мъж в леглото на бившия си съпруг Васил Пандов, който също като нея е депутат от “добрите сили”, както самите те се определят.

Докато депутатката се е разкъсвала между множеството обществени, политически и бизнес активности, благоверният й е бил разкъсван в буквалния смисъл на думата от млади жребци и достопочтени гейове в редиците на демократичната общност, кълнат се близки до семейството. Макар да е майка на три деца от брака си с Пандов, Белобрадова последна научава, че той от години й е слагал рога с цяла рота мъже.

Истината лъсва по възможно най-тривиалния начин. Козилата го заварва с непознат господин в собствената си спалня докато децата са на училище, а тя тича по задачи. Какво се е случило след това историята мълчи, а двамата разтрогват брака си тихо и кротко, без да развалят бизнес съдружията си, които ще изредим съвсем накратко.

Ако вярваме на недолюбващи я съпартийци, Белобрадова страдала от тежка сексуална незадоволеност, въпреки че по настоящем е прибрала в осквернената си от гей ласки спалня друг свой съдружник на име Методи. Именно креватната суша отприщила тежката й логорея, която Козилата не подбира срещу кого насочва. Личните неблагополучия я тласкат и към напоителни вербални откровения на интимна тема, които са меко казано неуместни за ролята й на народен представител.

Ето как тя описва брака си с Васил Пандов във времената, когато още не е подозирала за нежните му наклонности:

“…. Не съм искала да стана нещо, нито деца съм искала. Нищо не исках, освен да правя секс. Помня го от ранна детска възраст. Сексът дойде много късно и надхвърли очакванията ми….”

Докато словоблудства за интимните си неволи, депутатката всъщност върти сериозни бизнес схеми. Двамата с бившия си мъж, депутата Васил Пандов обаче нямат само семейна, а и обща бизнесистория. Белобрадова фигурира в 7 дружества, от които има и общо с Васил Пандов, пише медията “19 минути”.

То се нарича QM консултинг и в предмета му на дейност е вписано, че дава консултации в областта на здравеопазването и ги поставя в твърде неудобно положение. По една случайност ЮРИСТЪТ Пандов е шеф на ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ в Парламента към 2023 г.

Чудесен повод всеки, който има някакви интереси в тази сфера, особено в това усилно време бюджетно, когато неговата партия стъкмява сметките на хазната, да се обърне за консултации към фирмата на евроатлантическата двойка. Същото важи и за свързания социален сектор, защото Белобрадова пък е член на ресорната комисия. Твърде удобно.

За да няма никакви съмнения за конфликт на интереси, в дружеството за медицински консултации, където Белобрадова – юрист по образование, ако се вярва на биографията й, е управител, партньор е и Марин Пенков, който сега замества Пандов в мокрите й вечери. Той пък държи диагностично-консултативен център Св. Врач и Св. Козма и Дамян и още няколко дружества все в сектора на медицината.

Забавно е да се погледне и съдружието на Белобрадова в сайта Майкомила, който като фирма се нарича Мадърбор. Там основен партньор е групата Дарик, гравитираща след смъртта на създателя си от ДС Радосвет Радев към разградския магнат Иво Прокопиев, син на високопоставен офицер от ДС.р

За капак фондацията на Елисавета Белобрадова е била осъдена да плати на Столична община над 7500 лева за укриване на потребление на ток.

През септември 2020 г. служители на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД са извършили проверка на двуетажна къща, собственост на Столична община, намиращ се на улица „Любата“ в столичния район „Лозенец“.

Проверяващите констатират случай на непълно отчитане на потребяваната електрическа енергия за периода от април до септември 2020 г. на стойност над 7500 лева, твърди медията.

Столична община предявява иск към наемателите на обекта – Фондация „Майко мила“ с председател Красимира Хаджииванова да заплати дължимата сума. Другият създател и основател на фондацията и едноименния сайт е Елисавета Белобрадова от ДБ.

По делото е изготвена и приета съдебно-техническа експертиза, в която вещото лице е констатирало, че описаните в процесния констативен протокол нарушения представляват нерегламентирано присъединяване към електроразпределителната мрежа и случай на пълно неотчитане на потребената електроенергия през присъединението.

В решението на Софийски районен съд се казва:

ОСЪЖДА „Фондация майко мила“ да заплати на Столична община, представлявана от кмета Йорданка Фандъкова, на основание член 79, ал. 1 ЗЗД сумата от 7556,21 лева, представляваща цената на потребената електрическа енергия.

Решението на съда по делото срещу фондацията, свързана с популярната депутатка от „Демократична България“, е от 5-ти януари 2023 г. и е изпратено до кмета на София Йорданка Фандъкова лично от кмета на район „Лозенец“ – Константин Палов-Комитата, заедно с проект на извънсъдебна спогодба.

Интересното е, че документите показват, че Комитата съгласува лично с подписа си извънсъдебната спогодба между електроразпределителното дружество, Столична община и фондация „Майко мила“, отбелязва сайта Трибюн, от когото вземаме на заем информацията.

Източник: crimesbg.com