Жоро Тениса вербувал футболни хулигани с пари на Черепа и Бобокови

Популярният столичен крими-герой Георги Божилов - Жоро Тениса е подозиран от МВР като човека, вербувал срещу пари футболните хулигани, които в понеделник вечерта вилняха в центъра на София и опорочиха многохилядния протест срещу Бюджет 2026. В организираната вандалска акция участваха множество млади мъже с качулки, които влязоха в сблъсъци с полицията и в продължение на час хвърляха камъни, стъклени бутилки, бомбички, колчета и други предмети по ченгетата. Офис на ГЕРБ на бул. „Дондуков“ бе потрошен, атакувана бе и централата на „ДПС-Ново начало“, в погрома бяха подпалени десетки контейнери за смет.

На извънреден брифинг директорът На СДВР Любомир Николов обяви, че полицията е арестувала 71 души, сред които и 19-годишният Божидар Бобоков, син на олигарха от Русе Атанас Бобоков, приближен до президента Румен Радев. Според МВР Бобоков-младши е задържан в момент, в който е блъскал запалена кофа за боклук срещу полицаите на бул. „Дондуков“.

Сред задържаните от полицията е и ЗЗ-годишен мъж, у когото са открити 31 000 лв. Парите са били разпределени в отделни купюри за плащане по райони.

Според оперативни данни на МВР касиерът е работил като шофьор на Жоро Тениса и преди няколко години е бил задържан с Божилов като част от банда лихвари. В свое интервю за Би Ти Ви Симон Петров даде нелепото обяснение, че намерените в него пари били от наеми на апартаменти в центъра на София. Точна в този ден той минал да ги събере.

41-годишният Жоро Тениса в близък до хазартния бос Васил Божков, чието име усилено се спряга като спонсор на организираните вандалски прояви. Дни преди протеста, когато масово се заговори, че Черепа вербува хулигани, Божков публично обяви, че няма възможност да плаща на протестиращи, тъй като сметките му са запорирани. Черепа се появи на първия от протестите, захапал традиционната си пура, но своевременно бе прокуден от множеството пред безучастния поглед на личната си охрана.

Според информатори на МВР от футболните среди Жоро Тениса е съумял да вербува хулигани от агитката на „Локомотив“ (Пловдив), младежи от софийските квартали „Дружба“ и „Люлин“, както и поддръжници на „Меч“ и „Възраждане”. Твърди се, че Божилов е финансирал покупката на 300 бомби и димки, а негови хора са раздавали между 200 и 500 лева на ултрасите.

Жоро Тениса е част от най-близкото обкръжение на Васил Божков и имаше неофициален статут на негов личен сутеньор – всички засукани хубавици в „прокурорска" възраст, въртящи се около Черепа, бяха доставяни от него. Той обаче не беше сред арестуваните сподвижници на Васил Божков при акцията на Специализираната прокуратура срещу хазартния бос през 2020 г.

Георги Божилов - Тениса има тежка кримизакваска, той беше подсъдим по три дела, като най-старото от тях е за трафик на наркотици към Англия. Божилов беше подсъдим като част от бандата на Мила Георгиева – Универсалната и сина й Мартин Джито. Според обвинението Тениса се занимавал с трафик на кокаин към Великобритания, а също и пробвал да създаде дистрибуторска кримиорганизация за пласмент на марихуана в България, съвместно с Мартин Джито. Обвиненията срещу Тениса обаче бяха свалени преди 2 години. Божилов се измъкна сух в процеса за лихварство срещу Веселин Денков – Весо Брадата и Ивайло Георгиев – Пифа, както и по обвинения, че е взривил лимузината на дискотечен бос в Слънчев бряг.

За последно името на Жоро Тениса беше спомена то от Цветомир Найденов, който преди година в съдебна зала обяви, че Васил Божков възложил на Божилов да вербува наемен убиец от Сърбия, който да го ликвидира.

В интервю по Би Ти Ви братята Атанас и Пламен Бобокови категорично отрекоха да са финансирали вандалската акция, опорочила протеста. Според думите на Атанас Бобоков, неговият син Божидар е бил набеден, че е блъскал запалена кофа за боклук срещу полицаите. „Проверяват му документите и го арестуват. След което, предполагам, че на министъра на вътрешните работи, като са му докладвали за някой Бобоков, са му потекли лигите. Няма доказателства, които да го изкарат виновен. Синът ми е заложник“, категоричен беше Атанас Бобоков.

Източник: Уикенд