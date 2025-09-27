След 5 г. в неизвестност обявиха за мъртъв Янек от Дупница, убиецът му Каплата се разхожда на свобода Бодигардът на Пламен Галев е закрилян от местната полиция, която провали разследването https://crimes.bg/vodeshha-tema/sled-5-g-v-neizvestnost-obyaviha-za-martav-yanek-ot-dupnica-ubiecat-mu-kaplata-se-razhozhda-na-svoboda-3/173519 Crimes.bg

След повече от 5 години в неизвестност безследно изчезналият Янек Миланов беше обявен официално за мъртъв от Община Дупница. Преди дни кметът Първан Дангов изпълни решението на Районния съд в Дупница и издаде смъртен акт на Янек по молба на неговия брат Марио. Родственикът на изчезналия Янек Миланов поиска това лято брат му да се сдобие със смъртен акт, за да бъде решен въпросът със семейни наследствени имоти. Доскоро Миланов се водеше безследно изчезнал, но не и покойник.

Янек от Дупница изчезна безследно на 31 юли 2020 г. късно вечерта, след като беше принуден да се качи в джипа на Васил Капланов – Каплата, дългогодишен бодигард на местните престъпни феодали Братя Галеви. 4З-годишният тогава Янек Миланов влиза в полезрението на Каплата заради стара интимна връзка с неговата съпруга Петя. Капланов, който беше част от близкото обкръжение на Пламен Галев и починалия преди две години Ангел Христов, научава, че жена му е имала вземане-даване с Янек и още докато мъжът е във Франция, полуделият от ревност и засегнат на чест мутрафон дава заявка, че изневярата на съпругата му Петя няма да се размине току-така.

Преди да се стигне до отвличането и убийството на Янек, неизвестен и до днес мъж стреля с въздушна пушка 50-и калибър по прозореца на апартамента му. Дни по-късно по жилището на Миланов е хвърлен камък, който потрошава изолацията на блока. На два пъти е посегнато и на колата му – единия път автомобилът осъмва с четири нарязани гуми, а след това някой пълни с монтажна пяна ауспуха на колата. Току-що прибралият се от Франция Янек пък получава зловещо съобщение на телефона си чрез приложението „Вайбър" – снимка от гроба на родителите си в Дупница, които са починали преди доста години. Многозначителният и зловещ кадър е изпратен от непознат номер. Снимката е така прикачена, че при кликване върху нея се самоизтрива.

Часове преди да изчезне безследно, Янек Миланов провежда телефонен разговор с Васил Капланов. Според разказа на неговия брат Марио бодигардът на Галеви поискал той да отиде в имота му в края на града. Янек обаче не се съгласил, предложил двамата да се видят пред неговия жилищен блок в ж.к. „Бистрица“.

Янек се качва в джипа на Каплата малко след 23 часа, пред очите на няколко очевидци. Това е последният път, когато някой вижда 43-годишния мъж.

Най-голямата вина за мистериозното му изчезване е на полицията в Дупница. Макар да са официално уведомени още на сутринта на 1 август 2020 г. от брата на Янек, че от него няма следа, местните полицаи не предприемат никакви действия, за да го открият.

Каплата е привикан на дружеска беседа в кабинета на тогавашния началник на полицията в Дупница – Борислав Динев, след което формално е разпитан от криминалистите. Пред ченгетата бодигардът на Галеви обяснява, че действително се е видял с Янек Миланов, но след това го оставил с джипа си пред блока му в ж.к. „Бистрица“.

Едва след като братът на изчезналия алармира медиите за случая и беше вдигнат шум, Янек беше обявен за издирване. Закъснялото с повече от 10 дни разследване и издирване обаче предопредели развръзката – от него няма нито вест, нито кост.

В Дупница дори криминалистите признават в неофициални разговори, че Янек е убит броени часове след отвличането му, а трупът му е разчленен и изхвърлен в язовир. Стотици жандармеристи и криминалисти, командировани от София и други градове, търсиха безплодно седмици наред из целия регион Миланов, но така и не се натъкнаха на негова следа. Водолази обследваха дъното на целия язовир „Дяково“, тъй като предположенията бяха, че трупът на Янек е изхвърлен във водата.

Васил Капланов - Каплата пък беше закопчан едва месец след изчезването на Янек, но прекара само денонощие в ареста, след което беше освободен. Задържана на два пъти за разпити беше и съпругата на Каплата – Петя, която обаче отказа да се подложи на детектор на лъжата и да предостави свое ДНК за нуждите на разследването.

Прокуратурата все пак намери начин да вкара мутрата на Галеви в ареста. През есента на 2020 г. Васил Капланов беше арестуван заради заплаха за убийство, отправена по телефона към председателя на мотоклуба в Дупница Димитър Недев, който беше близък приятел на Янек Миланов. Задържан беше и синът на Капланов – Николай, който обаче по-късно беше оневинен, че е плашил със смърт близки на изчезналия емигрант.

Каплата изкара няколко седмици в арестантска килия, след което беше въдворен под домашен арест. Към днешна дата убиецът на Янек свободен и без обвинения и се разхожда с гордо вдигната глава из улиците на Дупница. Разправят, че неотдавна при свада с друг местен бабаит дори се заканил: „Един много се правеше на отворен и още го търсят...“.

Преди година Васил Капланов – Каплата беше оневинен и по друго разбойническо дело. Окръжният съд в Кюстендил оневини 51-годишния бодигард на Пламен Галев за извършен от него палеж на два автомобила, собственост на юристката на енергоразпределителното дружество в региона. Преди това Каплата беше оневинен и от Районния съд в Кюстендил и след този окончателно приключил процес в досието му все още пише „неосъждан“.

На 26 януари 2018 г. в 1 часа след полунощ неизвестен мъж залива с бензин автомобил „Пежо“ в Кюстендил, а огънят се прехвърля и върху съседното „Субару“. Возилата са собственост на юристката на „ЧЕЗ“, която дни по-рано влиза в ожесточен скандал с Васил Капланов заради претенциите на бандита, че са му завишени сметките за електричество.

Разследването впоследствие ще установи, че преди да се стигне до палежа на автомобилите, Каплата е водил 4 дела срещу енергоразпределителното дружество в Дупница, по които се е явявала юристката с опожарените возила. Камера за видеонаблюдение уличава бодигарда на Галеви по специфичната му походка, а също и показанията на защитен свидетел, както и клетката на мобилния му телефон. Съдът в Кюстендил обаче приемат, че видеозаписите са негодни, тъй като от тях не се вижда ясно лицето на Капланов, поставят под съмнение и показанията на свидетеля, както и още други десетки косвени улики. Съдиите и на двете инстанции приемат за вярна версията на Каплата, че е бил в Кюстендил по време на опожаряването на колите за среща с жена, чието име обаче не може да посочи, тъй като била омъжена.

Според жителите на Дупница към днешна дата Васил Капланов изпълнява ролята на ятак на Пламен Галев, за когото е публична тайна, че се укрива в имението си в село Ресилово. Там през лятото на 2023 г. беше открит мъртъв Ангел Христов, докато МВР го издирваше безрезултатно чрез Интерпол от 12 години. Според обяснението на семейството на Ангел Христов, той се прибрал в България на 1 юни 2023 г., но от вълнение от срещата с близките си вдигнал високо кръвно и починал. Официалната причина за смъртта на брат Галев е „вследствие на остро разстройство на коронарното кръвообращение“.

Източник: Уикенд