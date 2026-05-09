Слави удря ключа на „Има такъв народ" - хората му изнасят мебели и посуда от офиса на партията Партийци бягат от формацията на Дългия, той отказва президентска номинация

Политическата формация „Има такъв народ“ окончателно отива в небитието, като партийните структури масово се разпадат, а активът разпродава имуществото от офисите в страната. Поради липса на държавна субсидия и загуба на правото за ползване на сгради, Слави Трифонов е принуден да затвори представителствата си навсякъде. Междувременно верни доскоро кадри търсят нови покровители при Румен Радев, надявайки се на постове в държавната администрация под егидата на новата власт.

Сред знаковите бегълци от партията са Ива Митева, проф. Андрей Чорбанов и най-възрастният депутат проф. Силви Кирилов, които вече са се дистанцирали от формацията. Към тях се присъединяват и Петя Димитрова, както и Павела Митова, известни с рекордните си законотворчески инициативи. Според слуховете дори телевизията на Слави Трифонов е пред фалит, а опитите му да я закрепи покрай последните избори са завършили с пълен неуспех.

Въпреки натиска от останалите си симпатизанти, Слави Трифонов категорично отказва да се кандидатира за президент или да издига партийна двойка за „Дондуков“ 2. Лидерът на изчезващата партия е наясно, че вече няма влияние над електората и затова е избрал пълен неутралитет за предстоящия вот. Докато Ива Митева и други експерти се подготвят за нови роли в управлението, проектът на сценаристите остава извън политическия терен без никакъв шанс за възраждане.

