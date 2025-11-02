Склададжия, съхранявал 367 кила кокаин на Жоро Шопа, излезе предсрочно от затвора Той лежа само 3 години в пандиза за дрогата в „Студентски град“, съдът оневини шефа му Манол Куция https://crimes.bg/vodeshha-tema/skladadzhiya-sahranyaval-367-kila-kokain-na-zhoro-shopa-izleze-predsrochno-ot-zatvora-3/176393 Crimes.bg

Николай Петров, мъжът, съхранявал в ателие в столичния квартал „Студентски град“ най-голямото количество кокаин, залавяно през последното десетилетие в България – 367 кг. кокаин, е излязъл предсрочно от затвора след само 3 години, прекарани зад решетките. Това стана ясно от решение на Софийския апелативен съд, откъдето са одобрили амнистията на 39-годишния пазач на дрогата за над 80 милиона лева.

През лятото на 2022 г. Николай Петров получи възможно най-леката осъдителна присъда за рекордното количество кокаин, открито в трикрилен гардероб в ателие в „Студентски град“ - 6 години лишаване от свобода. Преди няколко месеца пазачът на дрогата е пуснал молба до съда да бъде освободен предсрочно, след като е излежал две трети от присъдата си - 3 години и 1 месец. Молбата му е одобрена преди броени дни и той вече е на свобода.

От делото за освобождаването му става известно, и че Николай Петров е лежал в затворническото. общежитие в Казичене и е работил като помощник-калкулант и общ работник във Военно поделение 4-ти километър и в Софийски градски съд. Той бил избран и от общността на затворническото общежитие като отговорник по хигиената на З-та група, участвал и организирал провеждани мероприятия – викторини и беседи.

Рискът от рецидив при него спаднал от 48 на 36 точки, освен това получил няколко награди. От затворническата администрация отчитат позитивна промяна в поведението му и препоръчват на съда да го пусне предсрочно от затвора. Така Николай Петров вече е извън решетките и може да започне живота си отначало.

Николай Петров от вълчедръмското село Златия е част от групата за трафик на дрога на Жоро Шопа – някогашен съратник на Евелин Банев – Брендо и приближен до туристическите босове Ветко и Маринела Арабаджиеви. Разследването обаче така и не стигна до Георги Семерджиев, а неговият втори братовчед Манол Николов – Куция, който също беше арестуван за ради откритите 365 кила беше оправдан от съда и не влезе в затвора.

Залавянето на рекордното количество дрога става случайно. На 24 май 2020 г. патрул на 7-мо РПУ спира за проверка автомобил „Мерцедес“, управляван от Николай Петров. При поискването на документите на мъжка, онзи започва да трепери, слиза от колата, а от джоба на шортите му изпада пачка столевки. След като криминалистите отварят багажника, в тайник са открити два черни сака с 40 кг. кокаин.

При последвал обиск в апартамента на Николай са намерени още 327 кг. дрога – всичките опаковани в разфасовки от по 1 кг. Кокаинът е открит в трикрилен гардероб, както и в скрин в кухнята.

В разбитото наркодепо ченгетата откриват и протезата на Манол Николов – Куция от Тополовград, втори братовчед на Жоро Шопа. Той губи левия си крак в автомобилна катастрофа преди 25 години и оттогава ходи с протеза. Доказателствата, че Манол е играл важна роля в наркотрафика, се съдържат в откритата в апартамента в „Студентски град“ тетрадка с неговия почерк. В тетрадката братовчедът на Жоро Шопа е описвал стоката, която е съхранявана в депото за наркотици, както и количествата, които са изнасяни от жилището. Манол Николов е описвал и щампите на заловения кокаин. Сред маркировките са „Асо спатия”, череши с цифри, буквата „М” и кръгове със стрелки нагоре. Последните записки в наркотефтера на Манол Куция са от 24 май 2020 г. Тогава той е отбелязал, че от депото в „Студентски град“ излизат 40 кила кокаин – количеството, което беше спипано в колата на „мулето” Николай Петров. Според криминалистите Манол Николов е имал функциите не само на диспечер на кокаиновия товар, но и на наркоготвач – размесвал е кокаина с други примеси, за да намали чистотата му и да увеличи печалбата от продажбата на стоката.

Манол Куция е арестуван на 2 юни 2020 г. в дома си в Долни Богров, а при обиск в къщата му криминалистите откриват топчета кокаин, идентични със заловените 367 кила дрога в „Студентски град“.

Родственикът на Жоро Шопа отрича категорично да е замесен в трафика на дрога, макар да не дава обяснение защо именно той е маркирал пакетите с кокаин и какво прави протезата му в наркодепото в „Студентски град“.

В последвалия съдебен процес пешкира опира само „мулето“ Николай Петров, който е осъден на 5 години затвор за откритите в наетия от него апартамент в „Студентски град“ 327 кила кокаин. Мъжът от село Златия обаче е оневинен за 40-те кила кокаин в багажника на колата му. Според съда нямало убедителни доказателства, че той е поставил наркотовара в колата си.

„Страхувам се за живота си и не мога да посоча името на човека, който ме накара да взема жилището под наем. Не знаех, че крия кокаин – онзи, който ме нае, ме увери, че това са медицински консумативи и че след като стоката бъде пласирана в аптечната мрежа, ще имаме по-дългосрочни отношения… Съгласих се на това, защото жена ми беше бременна, а аз нямах никаква работа, разкая се пред съда Николай Петров, преди да бъде пратен зад решетките.

Според полицейски източник разследването по кокаиновата афера в „Студентски град“ е било стопирано от най-високо ниво, за да не попадне зад решетките Георги Семерджиев – Жоро Шопа, дългогодишна дясна ръка на Евелин Банев – Брендо.

През лятото на 2020 г., когато 367-те кг. кокаин бяха открити в „Студентски град“, срещу Жоро Шопа се водеше дело за пране на пари в Специализирания съд, той беше обвиняем и за укривателство на хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви, заловени от полицията в Испания по искане на родното правосъдие в къщата му край Барселона.

„При нас беше постъпила оперативна информация, че дрогата за 80 млн. лв. е внесена от Еквадор и че в края на месец март 2020 г., е била доставена до пристанище в Солун, откъдето е пренесена в България по сухопътна граница. Диспечер на кокаиновия товар е бил Георги Семерджиев - Шопа, а към схемата имал отношение и неговият племенник Тихомир Заека. Разследващите обаче така и не се постараха да открият доказателства за връзката на Жоро Шопа със заловения кокаинов товар“, признава източник от полицейските служби за сигурност. Според думите му Семерджиев е съумял не само да се измъкне сух от правосъдието за наркоаферата, но и да отърве от затвора втория си братовчед Манол Николов.

Източник: Уикенд