Скандално: Правосъдният министър пробутва за нов и.ф. главен прокурор лице, свързано с "джуджетата" https://crimes.bg/vodeshha-tema/skandalno-pravosadniyat-ministar-probutva-za-nov-if-glaven-prokuror-lice-svarzano-s-dzhudzhetata-3/203099 Crimes.bg

През следващата седмица предстои изборът на нов изпълняващ функциите главен прокурор за срок от шест месеца. Мандатът на Ваня Стефанова изтича на 22 октомври, а Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да реши кой ще застане начело на държавното обвинение до избора на титуляр. Вчера Прокурорската колегия предложи поста на заместник главния прокурор Магдалена Лазарова-Проданова, а гласуването в Пленума се очаква на 15 октомври.

На този фон днес министърът на правосъдието Николай Найденов е стартирал собствен ход. Той е поискал от Върховната касационна прокуратура съгласие за номиниране на нов и.ф. главен прокурор.

Тези действия прикриват вече избрания от него кадър. Това е Цветомир Йосифов, прокурор във ВКП, пише ФОКУС, позовавайки се на свои източници.

Така на върха на прокуратурата министър Найденов се кани да инсталира отявлен представител на "джуджетата". Ноторно известен факт е, че Цветомир Йосифов е кръстник на дъщерята на Петьо Петров-Еврото и негов дългогодишен "партньор" в схемите му.

С този ход министърът на правосъдието умело прокарва реставрация на модела "джуджетата" и "Нотариуса".

Източник: blitz.bg