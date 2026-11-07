Николай Василев: Камионът на Радев ще катастрофира, Гълъб Донев маха от прозореца

Трябваше „кабинетът да занесе един воденичен камък и да го покаже на студентите“, за да им покаже тежестта на държавните харчове, която ще падне именно върху днешните младежи.

Бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев остро разкритикува представения днес Бюджет 2027 г., и финансовата политика на правителството, определяйки я като безотговорна към бъдещите поколения. Пред БТВ Василев коментира нестандартния подход на управляващите, при който „правителството представи бюджета не в парламента, където трябва, а в УНСС“.

Трябваше „кабинетът да занесе един воденичен камък и да го покаже на студентите“, за да им покаже тежестта на държавните харчове, която ще падне именно върху днешните младежи. „Точно когато тези млади хора пораснат и станат управляващи, лидери, данъкоплатци, те ще трябва да плащат със своите данъци, както и техните родени и неродени деца, огромните дългове, които сегашното безотговорно поколение управляващи ще им остави“, категоричен е Василев.

В коментар на фразата на Румен Радев, че бюджетът е тежък камион без спирачки, движещ се към данъчното дъно, Василев заяви, че "премиерът изобщо не се намира в този камион". Бившият финансов министър допълни, че „човекът, когото е сложил да управлява камиона, няма намерение да го спира, а смята да катастрофира с него“. Василев е категоричен и че правителството изобщо не възнамерява да спре този финансов срив, тъй като напълно липсват хора с намерение да го предотвратят.

Николай Василев представи подробен анализ на динамиката на публичния дълг на България за последните три десетилетия след краха на кабинета на Жан Виденов. Според него правителствата на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев системно са намалявали държавния дълг с милиарди евро. Следващите три кабинета на Бойко Борисов са успели да го задържат на сравнително стабилно ниво. Настоящият период обаче, в който са се изредили десет правителства от "различни цветове", Василев категорично нарече „епоха на хаоса“, който се характеризира със стръмно, експоненциално увеличаване на задълженията на държавата.

Според него правителството на Радев създава „геометрична прогресия в червено на дълга ни, много силно иска да се виденовизира“. И даде пример с кризата преди около 30 години, когато държавата е била разорена със заплати от по няколко долара и огромен дефицит от близо 13%, но разумната политика на Муравей Радев връща държавата в стабилен коловоз без дефицит и с излишъци.

Василев разкритикува остро и липсата на реални реформи в публичния сектор, както и нежеланието за оптимизация. Въпреки обещанията за свиване на разходите с 10% за 2026 година, властта продължава да поддържа раздут бюрократичен апарат. Той риторично попита дали от наличните „над 12 000 незаети щатни бройки“ в администрацията са съкратени „поне 1000“.

Не по-малко тревожно е управлението на държавните дружества и инфраструктурата. Вместо да се търсят ефективни пазарни решения, управляващите планират да създават нови структури от типа на Българската банка за развитие, които „да концесионират държавната инфраструктура“. Василев даде за пример хронично губещи дружества като „Топлофикация София“, БДЖ и Български пощи, посочвайки, че планираните ходове не представляват реални реформи. „Това не е концесия, това е пак държавната държава да прахосва пари“, обобщи той намеренията на кабинета.IБГНЕС