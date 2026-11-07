Бутнаха родната къща на Илияна Йотова „Щастливи сме, че първата жена президент на България е от нашия край. Гордеем се с нея повече, отколкото с Азис“, казват местните https://crimes.bg/vodeshha-tema/butnaha-rodnata-kashta-na-iliyana-yotova-3/205361 Crimes.bg

Родната къща на Илияна Йотова в Костинброд е напълно срутена и към днешна дата от някогашния уютен семеен дом е останала само обрасла в бурени дупка. Днес имотът е продаден, а новият собственик е разрушил сградата, без да изгради нищо ново на нейно място. Местните жители пазят изключително топли спомени за именитото семейство Тодорови, което е обитавало къщата в центъра срещу Общината. Повечето хора свързват детството на първата жена президент с огромната доброта и всеотдайност на нейните родители.

Таткото д-р Мален Тодоров е бил изключително уважаван акушер-гинеколог в Районната болница, помагал денонощно на хората. Майката е работила като хидроинженер, участвайки в проектирането на няколко язовира. Фамилията е притежавала и един от първите модерни автомобили в района – „Москвич“ през 1960-1964 година. Самата Илияна Йотова е учила до 7 клас в училище „Св. Петър Берон“, след което завършва френска гимназия и френска филология в София. По-късно тя изгражда успешна кариера в БНТ след явяване на конкурс.

В Костинброд и Сливница избирателите масово подкрепят нейната кандидатура, като нито един глас не е подаден за опонента Андрей Гюров. Сестра ѝ д-р Румяна Тодорова, която е дерматолог и бивш шеф на НЗОК, продължава да преглежда безвъзмездно местните жители всяка неделя. Хората вярват, че Йотова притежава човечността на своите родители и ще взема важни политически решения. Директорът на училището Кирил Станев споделя, че по-възрастните му колеги помнят Илияна Йотова като отлична, изключително подготвена и дисциплинирана ученичка.

Източник: Уикенд