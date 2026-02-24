ЕКСКЛУЗИВНО! Триумвират от зам.-министри начело на МВР! Ето кои са те

Калоян Калоянов, Калоян Милтенов и Иван Анчев са тримата заместник-министри на вътрешните работи в политическия кабинет на Емил Дечев, назначени със заповед от днес.

Също така от 24 февруари 2026 г. Георги Кандев започва работа като временно изпълняващ длъжността заместник главен секретар на Министерството на вътрешните работи докато Явор Серафимов е в болнични.

Заместник министър Иван Анчев има 25 годишен опит в сферата на правоохраната, контратероризма, международната сигурност и дипломацията. Той е първият задграничен представител на МВР в Съединените щати – през 2005 открива офиса към посолството на Република България във Вашингтон. От 2012 до 2016 г. е задграничен представител на МВР за САЩ, Канада и Мексико. От 2016 до 2020 г. е генерален консул на Република България в Чикаго с район на отговорност Средният Запад на САЩ. В кабинета “Гюров” той ще отговаря за връзките на МВР с партньорските служби от ЕС и САЩ, а познавачи на професионалния му път твърдят, че той е в много близки отношения както с британското, така и с американското посолство у нас.

Заместник-министър Калоян Милтенов ще наблюдава работата на СДВР, където според отлично информирани източници, тепърва предстоят сериозни рокади. Той застава начело на Столичната дирекция на вътрешните работи от 28 юни 2021 г. до юни 2023 г. На 8 август 2023 г. със заповед на Министъра на Вътрешните работи Калин Стоянов е назначен за заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ с ресор Охранителна и Пътна полиция. Влиза в системата на МВР през 1999 г. като разузнавач в 4-то РПУ в столицата. След това последователно е началник на група „Икономическа полиция“, началник на сектор в отдел „Икономическа полиция“, заместник-началник на 3-то РПУ в София, началник на 3-то РПУ, а от 2017 до 2019 г. е началник на 1-во РПУ в София. От 14 октомври 2019 г. е директор на Областната дирекция на МВР в Ямбол, а от 2020 г. е заместник-началник на отдел „Икономическа полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“. Награждаван е с Почетен знак на МВР III степен.

Заместник-министър Калоян Калоянов ще наблюдава дейността на ГДНП и на областните дирекции на вътрешните работи. Той е роден в Айтос през 1966 г. и е преминал през всички етапи на професионално развитие в системата на вътрешното министерство. Има три висши образования – магистър по икономика, магистър по агроинженерство и магистър по ръководство и управление на системата по национална сигурност. През 1995 г. започва службата си като разузнавач в полицейския участък в Руен. Между 2004 и 2006 г. заема длъжността началник на РПУ-Сунгурларе, а след това е назначен за ръководител на РПУ-Карнобат. През 2007 г. поема ръководството на Пето районно управление в Бургас. От 2009 до 2014 г. е заместник-директор на Областната дирекция на МВР в града. След това Калоян Калоянов оглави дирекцията на ОДМВР-Бургас, оставайки начело на поста до 2023 година - с кратко прекъсване през 2016-2017 г., когато бе назначен за областен директор на жандармерията.

И.д. главният секретар на МВР Георги Кандев е роден през 1975 г. в град Гоце Делчев. Той е дългогодишен кадър на системата с богата професионална биография. Възпитаник е на Академията на МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Притежава и магистърска степен по „Право“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Завършил е следдипломна квалификация по „Криминално правосъдие“ в престижната Академия на ФБР в Куантико, Вирджиния (САЩ). Кандев е двукратен носител на наградата „Полицай на годината“ (за 2002 г. и 2004 г.).

От 3 юни 2021 г. той заема поста директор на ОДМВР – Благоевград, където бе назначен със заповед на тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков.

